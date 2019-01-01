تقارير: "كاف" يستعد لتوقيع عقوبات قاسية على تونس والترجي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باللجنة التنفيذية، من أجل إصدار عقوبات مغلظة ضد الترجي بسبب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والذي أقيم على ملعب رادس، وتسبب في أزمة كبيرة لعدم استخدام تقنية الفيديو "VAR".

وقالت صحيفة الصريح التونسية، إن رئيس "كاف" أحمد أحمد سيعقد صحبة أعضاء اللجنة التنفيذية اجتماعًا من أجل إصدار عقوبات تأديبية مكملة للقرارات في حق الترجي بخصوص نهائي ملعب رادس، من بينها عقوبات مالية قاسية وأخرى ضد مجلس إدارة الترجي واتحاد الكرة التونسي، وهو ما جعل عديد الجهات تتحرك لعدم تنفيذ تلك العقوبات.

الصريح: الجميع يتحرك لعدم تنفيذ عقوبات الكاف

وكان الخلاف، الذي أحاط بالمباراة يحوم بشكل أساسي حول غياب تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، واحتجاج لاعبي الوداد ضد عدم احتساب هدف في مرمى الترجي، ومن ثم رفضهم استئناف اللعب قبل اللجوء الى "الفار".

وقال رئيس اللجنة القانونية بفريق الترجي رياض التويتي: "ليس واضحًا ما القصد من غياب الأمن، لم يحدث شيء في الملعب من جانب الجماهير ولا من اللاعبين".

وتابع "التويتي" في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة: "الحضور الأمني، الذي كان متوفرًا في الملعب من بين الأعلى في تونس، ورئيس كاف هو من اقتحم الملعب، الحديث على المسائل الأمنية لا حجج له ولا صحة له تمامًا، على العكس من ذلك التنظيم الأمني كان محكمًا وقويًا ولم تسجل أي خروقات".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، قد أعلن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة، التي أثير حولها جدلًا واسعًا.

وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًلا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "على الرغم من كل التوقعات قبل قرارات الاتحاد الأفريقي الاخيرة، يتجاهل أحمد أحمد ، مدفوعًا بنائبه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كل الحقائق التي حدثت في أعين العالم بأسره، وهي وجود خلل في تقنية الـVAR، والمسؤولية الوحيدة في ذلك ترجع للكاف، والشركة المسئولة عن تقنية الـ "فار"، علاوة على ذلك ، يتحمل الأخير المسؤولية الكاملة عنه، هناك حقيقة أخرى تم تجاهلها وهي حقيقة المصادرة المغربية".

وتابع البيان: "وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن هذا سيؤدي إلى عقوبات صارمة ضدهم! في هذه الحالة، يتجاهل أحمد أحمد كل هذه الحقائق من خلال التشكيك في تنظيم النهائي ، وبشكل خاص الجانب الأمني، من خلال الإشارة إلى فشل السلامة، فإن مسؤولية الفشل التي لوحظت أثناء العودة النهائية ستغير المسار".

وأكمل البيان: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو المسئول الأول عن تقنية الفار من خلال حكم المباراة المعين من قبل كاف السيد باكاري جاساما حكم غياب نهائي البطولة، أما قرار الاتحاد الأفريقي الأخيرة يعني أن الدولية التونسية فشلت في تأمين اللقاء".

واختتم: "في مواجهة هذا الكوميديا ​​المعلنة، ندعو الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية للرد على هذه المخططات من ناحية، للدفاع عن صورة بلدنا، والتي لم تفشل أبدا في تنظيم مثل هذه الأحداث، ومن ناحية أخرى للدفاع عن الترجي التونسي والرياضة التونسية هاجمت على جانب السلطات الرياضية والسياسية المغربية".