إمونيكي: ودية الفراعنة ستكون قوية.. وجئنا لمصر لأجل التمثيل المشرف بأمم أفريقيا

تحدث أسطورة نيجيريا إيمانويل إمونيكي، المدير الفني للمنتخب التنزاني، عن مواجهة المنتخب المصري غدًا وديًا في المباراة، التي ستجمع المنتخبين على ملعب برج العرب، بحضور 30 ألف مشجع، استعدادًا لأمم أفريقيا، والتي ستنطلق من مصر بدءًا من 21 يونيو حتى 19 من الشهر المقبل.

وقال أمونيكي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مواجهة مصر لن تكون بالطابع الودي، ستكون قوية بالنسبة لنا، سأحاول من خلالها تنظيم لاعبي تنزانيا قبل بدء بطولة أفريقيا.

وتطرق أمونيكي للحديث عن مصر، خاصة وإنه عاش سنوات عديدة بها خلال تواجده مع نادي الزمالك قائلًا: "مصر بلد عزيز على قلبي وأنا سعيد للغاية هنا".

واختتم النجم النيجيري حديثه قائلًا: منتخب تنزانيا لا يضم نجمًا، ولكن هذا الأمر اعتبره بمثابة ميزة لنا لأننا نلعب بشكل جماعي، ولا يستطيع خصومنا تحديد لاعب بعينه لمراقبته خلال المباريات، وهذه النقطة تصب في صالحنا، وجئنا لمصر من أجل التمثيل المشرف، وفي حال تخطينا الدور الأول سيكون بمثابة إنجاز كبير لنا.

ثنائي مصري في جهاز المنتخب التنزاني

وكشف الاتحاد التنزاني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن منتخبه الأول ضم مدربين مصريين للجهاز الفني للفريق قبل خوض غمار كأس الأمم الأفريقية2019، في مصر خلال الفترة من 21 يونيه وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال الاتحاد التنزاني، في بيان رسمي له، إن الثنائي المصري عبد الرحمن عيسى وعلي طه، محلل الأداء، انضما إلى معسكر تنزانيا في القاهرة المقام حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة "كان 2019".

ووصل منتخب تنزانيا إلى القاهرة، يوم السبت الماضي، كأول منتخب يصل مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.

ومن المنتظر، أن يلعب المنتخب التنزاني مباراة ودية أمام مصر يوم الخميس المقبل، في إطار استعداداته لكأس أمم أفريقيا.

يذكر أن منتخب تنزانيا يقع في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا، مع منتخبات كلا من: الجزائر والسنغال وكينيا.