عاجل| الترجي التونسي يرفض خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي، رفضه لخوض إعادة مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا، احتجاجا على قرر الاتحاد الأفريقي.

وأكد وليد العارم، المسؤول بـالترجي التونسي، أن فريقه متشبث بموقفه بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

وأضاف العارم أن موقف الترجي صحيح، رافضًا قرار اجتماع كاف، في باريس بإعادة المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وتابع: "على كل حال لن نخوض النهائي المعاد".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة".

الترجي: لم نتسلم أي خطاب رسمي بشأن إعادة اللقب الأفريقي

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، رياض التويتي، أن الفريق سيعيد كأس أفريقيا والميداليات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن يجهز ملف شكواه ضد إعادة المباراة في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح "التويتي"، رئيس اللجنة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن النادي سيتقدم مباشرة بملف شكواه إلى "الكاس"، لأجل الطعن على قرار لجنة الطوارئ بالكاف، بشأن إعادة مباراة الدور النهائي ضد الوداد المغربي.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي: "تأكد لنا أن مصدر القرار هو المكتب التنفيذي للكاف، وبالتالي سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، ولم نحصل بعد على أي خطاب رسمي منه، ولكننا سنعيد اللقب والميداليات، إلا إذا أصدر الاتحاد الدولي قرارًا بوقف التنفيذ".

وكان الخلاف، الذي أحاط بالمباراة يحوم بشكل أساسي حول غياب تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، واحتجاج لاعبي الوداد ضد عدم احتساب هدفًا في مرمى الترجي، ومن ثم رفضهم استئناف اللعب قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وقال رياض التويتي: ليس واضحًا ما القصد من غياب الأمن، ولم يحدث أي شيء في الملعب من جانب الجماهير ولا من اللاعبين.

وكان "التويتي" أدلى بتصريحات لإذاعة "موزاييك"ـ قال فيها: "الحضور الأمني، الذي كان متوفرًا في الملعب من بين الأعلى في تونس، ورئيس كاف هو من اقتحم الملعب، الحديث على المسائل الأمنية لا حجج له ولا صحة له تمامًا، على العكس من ذلك التنظيم الأمني كان محكمًا وقويًا ولم تُسجل أي خروقات".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، قد أعلن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة، التي أثير حولها جدلًا واسعًا.