لأسباب غامضة.. نجم المغرب يغادر معسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة كبرى تخص المنتخب المغربي، إذ رفض عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي الاستمرار في معسكر منتخب بلاده دون الكشف عن الأسباب.

وقال راديو مارس المغربي، بأن هناك مجهودات كبيرة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، والجهاز الفني لأسود الأطلسي من أجل إيجاد حل وسط وإقناع عبد الرزاق حمد الله من أجل العودة للمعسكر.

وحسب مصادر "راديو مارس"، فإن أسباب رحيله لم تعلن حتى الآن، إلا أن حمد الله سيكشف عن سبب مغادرة معسكر المنتخب على حسابه في تويتر وإنستجرام.

الأزمة هي الثانية التي ضربت المنتخبات العربية في معسكرات استعداداتها لأمم أفريقيا، بعد استبعاد هاريس بلقبلة لاعب خط وسط منتخب الجزائر ونادي بريست الفرنسي من المشاركة في البطولة، بعد تداول مقطع فيديو فاضح له من داخل معسكر المنتخب.

وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة أثناء تواجده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.

وظهر بلقبلة في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية، يظهر فيها وهو يقوم بفعل غير أخلاقي، حين كان زميله في المنتخب الحارس ألكسندر أوكدجة منشغلا بلعبة شهيرة على هاتفه المحمول.

وأبدى بلماضي استيائه الشديد من السلوك المخالف الذي اتبعه لاعب المنتخب، معتبراً إياه أساء إلى الخضر والجزائر بشكل عام، ولهذا قرر استبعاده على أن يشارك محمد بن خماسة لاعب فريق اتحاد العاصمة بديلاً له.

وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال، وكينيا وتنزانيا، فيما يلعب منتخب بوروندي الثانية مع منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

ثالث الأزمات، كانت باستبعاد آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي بسبب اعتراضه "غير اللائق" على جلوسه على مقاعد البدلاء.

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب تونس، عن أسباب استبعاد على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج النهائية، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، المقرر لها 21 من الشهر الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "حدث صدام قوي بين على معلول والمدير الفني الفرنسي الأن جيريس، قبل لقاء تونس أمام كرواتيا الودي، خلال المحاضرة التي سبقت اللقاء".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: " اللاعب أراد أن يشارك في المباراة بشكل أساسي، لأنه أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب، وتم دخول أسامة الحدادي ظهير أيسر الاتفاق السعودي، بديلًا للاعب الأهلي أمام كرواتيا من جانب الجهاز الفني وهو الأمر الذي رفضه علي معلول، وتم الإعتراض بأسلوب غير لائق من اللاعب على قرار المدير الفني، وهو ما أثار غضب ألأن جيريس".

وأكمل: "أراد ألان جيريس، أن يعاقب اللاعب، وتم اشاركه في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة".

وأردف: "ما زاد غضب على معلول، هو مشاركته في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وكان لا يريد النزول للملعب، لولا تدخل اللاعبين وإقناعه بالمشاركة، ووعده بحل الأزمة بعد انتهاء اللقاء".

وأنهي المصدر قائلًا: "حدثت تدخلات بعد المباراة من اللاعبين ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، من أجل إنهاء الأزمة بين اللاعب والمدرب، ولكن قرار ألان جيريس النهائي كان استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس في أمم أفريقيا".