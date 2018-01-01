عاجل| عرب سات تنتصر على بين إن سبورت في قضية "beoutQ"

ردت مجموعة "عرب سات" التي تتخذ من السعودية مقرا لها على بيان نشرته قنوات "بي ان سبورت" القطرية حول ما قررته محكمة فرنسية بقضية "قرصنة" بث تلفزيوني.

وأصدرت مجموعة عرب سات بيانًا نقله موقع قناة العربية دوت نت، حول هذه القضية حيث رحبت بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الخميس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وذكر موقع قناة العربية دوت نت سلامة موقف عربسات، حيث قدّرت "عربسات" نزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها، برفض جميع ادعاءات beIN ضد عربسات "تأكيدًا على سلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ".

وأضاف البيان أن "الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عربسات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة".

ووصفت عربسات، إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات "يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعه والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها".

وتابع البيان "وإمعانا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت beIN إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN".

واختتمت عربسات البيان بالتأكيد على الاحتفاظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين و"جميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات".

بي إن سبورت تصدر بيانًا بشأن قضية "beoutQ"

ولكن بي إن سبورت أكدت في بيان لها اليوم أن المحكمة الفرنسية قضت ، بأن شركة توزيع الأقمار الصناعية "عربسات" متورطة في عملية مشتركة مع قناة "بي آوت كيو" لقرصنة مواد خاصة بشبكة "بي أن سبورتس - beIN SPORTS"، ليكون الأمر مازال متضارب بين الطرفين.

وذكر بيان لشبكة "بي أن سبورتس" أن القرار الصادر عن محكمة باريس الكبرى صادق على دقة التقارير الفنية للشبكة، التي أثبتت تورط "عربسات" في توزيع القناة السعودية.

وأشار البيان إلى أن التقارير الفنية للشبكة أظهرت أن قناة "بي آوت كيو - beoutQ" كانت متاحة يومي 18 و24 يونيو 2018 على الترددين 11919 و12207 ميغاهرتز عبر القمر الصناعي "بدر-4"، الذي تشغله "عربسات".

وكشفت "بي أن سبورتس" أنها رفعت القضية في محكمة باريس الكبرى، بسبب حرمانها بشكل غير قانوني من اللجوء إلى القضاء في السعودية، وأكدت أن "عربسات" تجاهلت مئات الطلبات من أصحاب الحقوق لوقف بث قنوات القرصنة.