الحوار الكامل| كوليبالي: أتمنى مواجهة مصر في النهائي.. وصلاح من أفضل لاعبي العالم

يعد خاليدو كوليبالى، مدافع منتخب السنغال ولاعب نابولى الإيطالى، من أهم الأوراق الرابحة بصفوف "أسود التيرانجا"، والذى تعقد عليه جماهير منتخب بلاده آمالاً كبيرة لقيادة فريقه لحصد لقب بطولة أمم أفريقيا، "كوليبالى" تحدث لـ"الوطن" عن آماله فى البطولة وكذلك طموحاته الأوروبية ما بعد البطولة.

فى البداية ما انطباعك الأول بعد وصولك مع منتخب السنغال إلى مصر؟

- مصر بلد رائع ووجدنا ترحاباً كبيراً من الجميع منذ وصولنا مطار القاهرة ثم بعد التوجه إلى الإسماعيلية، وأعتقد أن لعب البطولة وسط تلك الأجواء سيكون أمراً مشجعاً لنا للظهور بشكل جيد وتحقيق أهدافنا التى جئنا من أجلها.

ما طموح منتخب السنغال قبل المشاركة فى أمم أفريقيا؟

- جئنا إلى مصر من أجل التتويج بكأس الأمم الأفريقية وهذا الهدف الذى يسعى الجميع لتحقيقه سواء جهاز فنى أو لاعبين، حيث لا يعرف قاموسنا كلمة التمثيل المشرف وإنما الوصول لمنصة التتويج.

نمتلك نجوماً عالميين قادرين على الوصول لمنصة التتويج

وهل تملكون المقومات التى تؤهلكم لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا؟

- نمتلك العديد من النجوم التى لديها القدرة على المنافسة بقوة على حصد اللقب الأفريقى، على رأسهم ساديو مانى، بالإضافة إلى وجود كيتا بالدى، لاعب فريق إنتر ميلان، ومباى ديانى، لاعب جالطة سراى التركى.

كيف ترى المنافسة على اللقب؟

- جميع المنتخبات أصبحت لديها القدرة على المنافسة بقوة فى البطولة الحالية والكل يدخل بنفس أهدافنا وطموح التتويج باللقب، ولكن الذى سيحسم الأمور الاجتهاد داخل المستطيل الأخضر والتركيز لحسم المباريات.

الجزائر تمتلك التاريخ معنا فى المجموعة الثالثة.. لكننا سنكون حذرين من المفاجآت

المنتخب السنغالى وقع بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا والجزائر وكينيا، ما تقييمك لتلك المجموعة؟

- منتخب الجزائر اسم كبير فى كرة القدم الأفريقية وسيكون منافساً قوياً لنا بالمجموعة ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق.

معنى حديثك أن منتخبى تنزانيا وكينيا سيكون ظهورهما بشكل خافت بالمجموعة؟

- التاريخ يدعم السنغال والجزائر ولكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ فقط فى الوقت الحالى والعبرة فيها بذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، ونخوض كل المباريات بنفس القوة.

هل شاهدت ودية منتخب تنزانيا أمام منتخب مصر؟

- بالفعل حصلنا على تسجيل لتلك المباراة واستطاع منتخب تنزانيا الظهور بشكل جيد، وعلى بالرغم من خسارته بهدف دون رد، فإنه قدم مباراة قوية من الناحية الدفاعية، وهو ما يدل على أنه لن يكون خصماً سهلاً عند مواجهته.

بمناسبة الحديث عن منتخب مصر، هل إقامة البطولة بمصر تعطى أفضلية للفراعنة لحصد اللقب؟

- بالطبع استضافة أى بلد لبطولة أمم أفريقيا تمنح قوة للبلد المستضيف بسبب المساندة الجماهيرية، فضلاً عن المستوى الفنى القوى للمنتخب المصرى، ولكن فى النهاية مباراة كرة القدم 90 دقيقة ويكون التفوق فيها للفريق الأكثر اجتهاداً داخل المستطيل الأخضر.

هل وجود محمد صلاح، نجم ليفربول، يمنح قوة إضافية للمنتخب المصرى؟

- بالتأكيد محمد صلاح من أفضل اللاعبين بالعالم، وواجهته فى دورى الأبطال، ولكن الأمر سيكون مختلفاً ما بين المنتخب والفريق، وأتمنى أن نواجه الفراعنة فى النهائى.

بعيداً عن المنتخب، هل تنوى الانتقال من نابولى بعد ما يتردد عن مفاوضات مع أكثر من نادٍ على رأسها مانشستر يونايتد؟

- بالتأكيد لدى العديد من العروض القوية ولكنى أجلت مع وكيل أعمالى الحديث عن تلك العروض لما بعد نهاية البطولة.

لا مجال للخطأ

فى التصفيات الطويلة تكون هناك فرص للتعويض وتصحيح الأخطاء وتعديل النتائج، أما البطولات المجمعة مثل بطولة أمم أفريقيا المقبلة فتتطلب تركيزاً كبيراً نظراً لأنه بداية من مرحلة دور الستة عشر يكون الإخفاق بمثابة وداع نهائى للبطولة حتى فى مرحلة دور المجموعات يكون خسارة مباراة والتعادل فى أخرى بمثابة تعقيد للموقف، ومن ثم لا مجال للأخطاء فى البطولات المجمعة لأن الخطأ يكون الندم عليه كبيراً جداً ولا مجال لتعويضه.