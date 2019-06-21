عاجل| مصر في المركز الثاني.. ترتيب المجموعة الأولى في أمم أفريقيا 2019

انتهت قبل قليل مباراة المنتخب الأوغندي ونظيره الكونغو الديمقراطية، في ختام لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في كأس أمم أفريقيا 2019، التي تضم بجانبهم المنتخب المصري المستضيف للبطولة، والمنتخب الزيمبابوي.

واستطاع منتخب الرافعات (الأوغندي) أن يخطف فوزا سهلا من المنتخب الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الرابعة والنصف عصر اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت أحداث مباراة المنتخب الأوغندي ونظيره الكونغولي منذ انطلاقها وحتى صافرة النهاية حماسا كبيرا من قبل الفريقين، واستطاعت الكونغو أن تستحوذ على معظم مجريات اللقاء، لكن أوغندا تمكنت من خطف الثلاث نقاط.

وتمكن المنتخب الأوغندي خلال اللقاء من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد ركنية تم تنفيذها ولعبها باتريك هنري كادو برأسه في الشباك، ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني، بعد ضربة حرة على حدود منطقة جزاء الكونغوا تم تنفيذها بدقة قبل أن يحولها المهاجم الأوغندي برأسه في المرمى.

مصر تواجه الكونغو الأربعاء المقبل.. ومدرب الفراعنة يراقب الفريق في لقائه مع أوعندا

وحضر جورى لوبير مدرب المنتخب المصري، لقاء الكونغو وأوغندا، حيث يحاول المكسيكي خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، مراقبة المنتخب الكونغولي تحديداً قبل مباراتهما المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري استهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية أمس بالفوز على المنتخب الزيمبابوى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة الأولى.

وبعد فوز المنتخب الأوغندي على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في ختام لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، تتصدر أوغندا ترتيب المجموعة الأولى، وتأتي بعدها مصر في المركز الثاني، ثم زيمبابوي، وتتزيل الكونغو الترتيب.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.