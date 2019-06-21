بالفيديو .. المجموعة الأولى| أوغندا تفوز على الكونغو بهدفين وتتصدر مجموعة مصر

فاز منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شيء، علي منتخب الكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة علي الأراضي المصرية من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب الكونغولي كالتالي:

ماتامبي، ديوس، تيسراند، ماسوكو، ليونداما، موبوكو، بوبي، مبيمبا، بولايسي، ميشاك، باكبامبو.

بينما جاء تشكيل المنتخب الأوغندي كالتالي:

أونيانجو، جوكو، موجابي، والوسيمبي، واسا، أوشو، ميا، لومالا، أزيرا، أوكوي، كودو.

وشهدت المباراة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول تسجيل باتريك كودو هدف أوغندا الأول، من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية، وسجل الهدف الثاني إيمانويل أوكوي في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني من كرة عرضية برأسية رائعة.

مدرب منتخب مصر يحضر مواجهة الكونغو وأوغندا

وفي سياق متصل، شهد لقاء أوغندا والكونغو، المقامة حاليا على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019، جورى لوبير مدرب منتخب مصر، وذلك لمتابعة المنتخبين.

ويسعى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، مراقبة منتخب الكونغو تحديداً قبل مباراتهما المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من البطولة.

وحققت مصر أول ثلاث نقاط فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا الكونغو وأوغندا، في رحلة استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010 والتي أقيمت في أنجولا.

وجاء تشكيل المنتخب المصري في لقاء زيمبابوي مساء أمس الجمعة، محمد الشناوي حارسًا للمرمى وفي خط الدفاع تواجد كل من أيمن أشرف ومحمود علاء وأحمد حجازي وأحمد المحمدي، بينما في خط الوسط تواجد الثنائي محمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد، فيما كان في هجوم الفراعنة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومروان محسن.

يذكر أن الدورة تضم في هذه النسخة 24 فريقا تم توزيعهم على 6 مجموعات في عدة مدن مصرية، وتعتبر مصر أكثر دول القارة الأفريقية استضافة للبطولة بواقع 5 مرات.