عاجل| نيجيريا تتقدم على بوروندي بأقدام إيجالو

سجل منتخب نيجيريا الهدف الأول في شباك بوروندي، خلال المباراة التي تجمعهما بملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، بأقدام أوديون إيجالو في الدقيقة 77.

تعادل منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي سلبيا، في شوط المباراة الأول خلال اللقاء الذي يجمعهم على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من جانب المنتخبين دون خطورة حقيقية على مرمى حارسي نيجيريا وبورندي.

واستحوذ منتخب نيجيريا على مجريات المباراة ولكن دون خطورة على مرمى بوروندي، فيما كانت فرص منتخب السنونو الأخطر على مرمى النسور.

وكان الثنائي سيدريك أميسي وسيدو براهينو الأخطر على مرمى نيجيريا في الشوط الأول وسط سرحان من جانب مدافعي النسور.

ويبحث منتخب النسور الخضراء عن اللقب الأفريقى الرابع فى تاريخه خلال 17 مشاركة، بكتيبة قوية ومتكاملة استقر عليها جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، إذ إنه قرر الاعتماد على دانييل أكيبى حارس مرمى فريق كايزر تشيفز، ليصبح الحارس الأساسى فى تشكيلته بكأس أمم أفريقيا، رغم مشواره المحدود مع المنتخب، بعد الأداء الاستثنائى الذى قدمه فى وديتى زيمبابوى والسنغال.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب بوروندي مباراة اليوم، وهو يخوض أولى مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا ليكتب اسمه كأحدث المشاركين في بطولة أفريقيا، حيث يعول أوليفييه نيونجو، المدير الفني لمنتخب بوروندي على عبد الرازق فيستون وسيدريك إميسا والخطير سايدو بيراهينو.

وجاء تشكيل بوروندي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوناثان.

خط الدفاع: فريدريك – ديفيد – موسى – ديفيد جيل.

خط الوسط: جيل - شسير- فريد مصطفي – سعيدو.

خط الهجوم: سيدريك - فيستون.

وتضم المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية منتخبات نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر.

ويسعى الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لقيادة النسور لتحقيق فوزًا غاليًا في أولى مبارياته ويعتمد على مجموعة من اللاعبين المميزين في مقدمتهم أوبي ميكيل قائد النسور، إضافة لأحمد موسى مهاجم النصر السعودي وأيوبي لاعب أرسنال الإنجليزي.