بالفيديو| إيجالو يمنح نيجيريا انتصارا صعبا أمام بوروندي

حقق المنتخب النيجيري انتصارا صعبا أمام بوروندي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشهد الشوط الأول أداءً متوسطًا من جانب المنتخبين، دون خطورة حقيقية على مرمى حارسي نيجيريا وبورندي.

واستحوذ منتخب نيجيريا على مجريات المباراة، ولكن دون خطورة على مرمى بوروندي، فيما كانت فرص منتخب السنونو الأخطر على مرمى النسور.

وكان الثنائي سيدريك أميسي، وسيدو براهينو، الأخطر على مرمى نيجيريا، في الشوط الأول وسط تخبط من جانب مدافعي النسور.

وفي الدقيقة 78، نجح البديل إيجالو في إحراز هدف انتصار منتخب نيجيريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليمنح النسور أول 3 نقاط في دور المجموعات.

وبدأ بوروندي المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوناثان.

خط الدفاع: فريدريك – ديفيد – موسى – ديفيد جيل.

خط الوسط: جيل - شسير- فريد مصطفي – سعيدو.

خط الهجوم: سيدريك - فيستون.

فيما جاء منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

خط الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني). الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي)

خط الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).