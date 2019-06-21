مدغشقر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية في 4 دقائق

قلب منتخب مدغشقر الطاولة في أقل من 5 دقائق على نظيره غينيا بتسجيل هدفين متتاليين، مدركا التعادل والتقدم، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين بأمم أفريقيا 2019.

أدرك اللاعب أنسيت أبيل هدف التعادل لمنتخب مدغشقر أمام غينيا في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي يجمع المنتخبين بأمم أفريقيا 2019.

مدغشقر تعدل الأوضاع

كان منتخب غينيا قد تقدم بهدف دون رد عن طريق اللاعب كابا، في الشوط الأول قبل أن يدرك أنسيت هدف التعادل لمدغشقر في الدقيقة 50.

وعاد اللاعب أندريا وسجل هدف منتخب مدغشقر الثاني في الدقيقة 54 من زمن المباراة في دقائق جنونية غير خلالها مدغشقر الأوضاع.

وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، حيث يرغب المنتخب الغيني أن يحقق نتائج جيدة تحت قيادة المدير الفني البلجيكي بول بوت، خلال النسخة الحالية من كأس أفريقيا.

ويعتمد منتخب غينيا على خدمات لاعبه المميز نابى كيتا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزى، والمتوج بلقب دورى أبطال أوروبا فى نسختها الأخيرة، إضافة إلى النجم أمادو ديوارا، لاعب نادى نابولى، ليكون واحدًا من أقوى خطوط الوسط فى البطولة، نظرًا للخبرات الكبيرة التى يملكها الثنائى.

ووافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على استبدال لاعب غينيا بايساما سانكو، وذلك بعد إصابته فى تدريبات الفريق، ليكون أول حالة استبدال فى البطولة، وتم استدعاء الحسن بانجورا بدلاً منه.

وكان منتخب مدغشقر واحدًا من 6 منتخبات أفريقية فقط شاركوا فى الدور التمهيدى لتصفيات كأس الأمم 2019، فوجوده فى التصنيف 46 قارياً، وضعه فى المستوى الخامس وأجبره على الاصطدام بمنتخب ساو تومى وبرينسيبى، جزيرة صغيرة فى غرب أفريقيا.

ويعد باولن فوافى، لاعب فريق مصر للمقاصة، ضمن أفضل لاعبى المنتخب، حيث يعتبر محور أدائهم داخل الملعب، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى بناء الهجمات برفقة رومان ماتنييه، المحترف فى الدورى الأمريكى.

وشدد نيكولاس ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، على صعوبة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى النسخة الحالية خصوصاً فى ظل وجود 24 منتخباً جميعهم لديهم طموح البطولة، مؤكداً أن منتخب غينيا لن يكون منافساً سهلاً.