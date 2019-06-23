منتخب السنغال يتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع منتخبي السنغال وتنزانيا على ملعب "الدفاع الجوي"، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وأحرز كيتا بالدي هدف المنتخب السنغالي الوحيد، في الدقيقة 28.

ويسعى منتخب السنغال، لافتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا، بحصد 3 نقاط، هامة من أجل أن يكتسب لاعبيه الثقة في بداية البطولة، وتكون رسالة هامة لجميع المنافسين، خاصة وأن أسود التيرانجا من أبرز المرشحين للقب.

وتضم المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخبات السنغال، الجزائر، تنزانيا، كينيا، وهي المجموعة، التي تلعب جميع مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي: حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: وجاوي، ساني، كوليبالي، سبالي خط الوسط: دياتا، جايي، نيداي، كيتا بالدي خط الهجوم: إسماعيل سار، نيانج.

ساديو ماني يغيب عن السنغال

ويغيب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللقاء بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، لتلقيه الكارت الأصفر الثاني في مشوار أسود التيرانجا بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وأعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد لغياب نجم الفريق الأول، كما يرى أن عقوبة الإيقاف قاسية نظرًا لأنها تعود للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، لكنه يحترم قرارات الاتحاد الأفريقي.

ويُعد غياب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، أحد الأسباب التي تسببت في صداع برأس المدير الفني أليو سيسيه، قبل مواجهة تنزانيا، رغم ضعف المنافس بالنسبة لأسود التيرانجا.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب مصرية وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.