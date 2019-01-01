مدرب نيجيريا: لا نخشى سوى الفراعنة

شهدت منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، العديد من المفاجآت، بعد أن نجح منتخب نيجيريا فى النجاة من فخ بوروندى، بفوز صعب منحه ثلاث نقاط وضعته على رأس ترتيب مجموعته، بينما استهل منتخب مدغشقر مشواره فى البطولة القارية بالتعادل أمام غينيا، ليتقاسما المركز الثانى بنقطة لكل منهما، وجاءت بوروندى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وازدحمت المجموعة الثانية بالعديد من الأرقام القياسية، إذ إن منتخب النسور الخضر استطاع أن يحقق الفوز الـ47 فى تاريخ البطولة الأفريقية، والخامس فى مصر والأول أمام منتخب بوروندى، بينما سجل "إيجالو" أول أهدافه فى تاريخ البطولة، والهدف رقم 124 للنسور فى تاريخ المسابقة، فيما تعد تلك المباراة هى الـ38 التى يخرج فيها المنتخب النيجيرى بشباك نظيفة فى "أمم أفريقيا".

الأرقام القياسية حاضرة في المجموعة الثانية

ومن جانبه، أبدى الألمانى جيرونت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، عدم اندهاشه من فوز النسور فى المباراة الافتتاحية له فى البطولة الأفريقية، معللاً ذلك بأنه يمتلك كتيبة قوية لا تخشى أحداً، وستذهب بعيداً فى تلك البطولة، وأشار إلى أن المنتخب المصرى هو الوحيد الذى يخشى مواجهته، متمنياً عدم الوقوف أمامه طوال طريقه فى كان 2019، خاصة أنهم يمتلكون أسلحة قوية مثل الأرض والجماهير.

من جانبه، رأى نيكولا ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، أن تعادل فريقه أمام غينيا يعد نتيجة إيجابية ومنطقية فى الوقت ذاته، بعد الوقوف أمام خصم قوى مثل غينيا، وأكد أن رغبته كانت الفوز، ولكنَّ لاعبيه لم يدخروا جهداً طوال الـ90 دقيقة للظهور بمستوى مشرِّف فى مستهل مشوار المنتخب فى البطولة الأقوى على مستوى القارة.

وعقد فلورينت لبينجى، المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية، اجتماعًا مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة أوغندا، التى خسرها بهدفين دون رد، بالمباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.