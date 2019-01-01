بالفيديو| كودجيا يمنح كوت ديفوار انتصارًا صعبًا أمام جنوب أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار انتصارًا صعبًا على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل جوناثان كودجيا، لاعب أستون فيلا هدف كوت ديفوار الوحيد، في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية، من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس البافانا بافانا.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبيه مرمى جنوب أفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.

وسيطر لاعبو كوت ديفوار، على مجريات الشوط الأول، وأهدر جوناثان كودجيا ونيكولا بيبي أكثر من فرصة خطيرة للأفيال، فيما اعتمد البافانا بافانا على الهجمات المرتدة بفضل سرعات تاو وزواني.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب أستون فيلا كودجيا من إحراز هدف الفوز للأفيال في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب كوت ديفوار للنقطة 3 ليتساوى مع المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا بدون نقاط في قاع الترتيب رفقة المنتخب الناميبي.

وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

الدفاع: سيفسو هيلانتي، تيولاني هلاتشوايو، تانسانكا ماكيزي، كامويلو موكونجو، بولي مخاوانازي.

خط الوسط: ديان فورمان، تياني مابوندا، تيمبا زواني، بيرسي تاو.

خط الهجوم: ليبو موتيبا.

وعلى الجانب الأخر، أعلن إبراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب الأفيال في مواجهة جنوب أفريقيا وجاء كالتالي: سيلفان جبوهو وونلو كوليبالي، سرجيو أورييه، تراوري إسماعيل، فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، جوناثان كودجيا، ماكس جراديل، ويلفر كانون، نيكولاس بيبي، سيري دي.

وحرصت إدارة ملعب السلام على توزيع العصائر على جماهير كوت ديفوار، التي تواجدت بقوة في ملعب السلام، من أجل مؤازرة منتخب بلادها، وحرصت الإدارة على توزيع العصائر بسبب ارتفاع درجة الحرارة.