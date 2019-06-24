تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بمشاركة ساسي

سقط منتخب تونس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين في مستهل مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية اليوم.

وتقدم منتخب تونس عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة34 من الشوط الأول، من ركلة جزاء، فيما سجل اللاعب كامبوس لمنتخب أنجولا هدف التعادل أمام المنتخب التونسي في الدقيقة 74.

وشهدت الدقائق الخمس الأولى حماسًا كبيرًا من المنتخبين، خاصة منتخب تونس، الذي أهدر فرصة هدف محقق عن طريق نعيم السليتي.

ورد منتخب أنجولا بأكثر محاولة، لكنها لم تمثل خطورة على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى.

منتخب تونس يسيطر على مجريات اللعب أمام أنجولاوسيطر منتخب تونس على مجريات اللعب، لكن الكرة انحصرت بشكل كبير في وسط الملعب.

واصل منتخب تونس الضغط على أنجولا واهدر فرصة إضافة الهدف الثاني ليخرج الشوط الأول بهدف دون رد.

تونس تتراجع في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تراجعا غريبا من تونس، وهو ما منح أنجولا فرصة التعادل، خاصة بعد تصدي فاروق بن مصطفى للكرة بشكل خاطئ منحت كامبوس كرة سهلة سجل منها هدف التعادل.

وبذلك يحصل كل منتخب على نقطة فيما يلتقي مالي مع موريتانيا بعد قليل في نفس المجموعة.

ويلتقي منتخب مع نظيره منتخب مالي في لقاء الجولة الثانية.