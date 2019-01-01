عاجل| ترتيب المجموعة الخامسة.. مالي في الصدارة وتونس وأنجولا تتقاسما الوصافة

انتهت قبل قليل مبارايات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل 2019.

وتضم المجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأفريقية، منتخبات: تونس، وإنجولا، ومالي، وموريتانيا، وتخوض لقاءاتها على استاد السويس.

وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الأنجولي بهدف لكل منهما في المباراة، التي جمعت بينهم في السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس.

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تقدم منتخب تونس على نظيره أنجولا بهدف دون رد، في الشوط الأول من مواجهة الجولة الأولى من منافسات أمم أفريقيا 2019

وسجل اللاعب يوسف المساكني، الهدف الأول، لمنتخب تونس أمام أنجولا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب نعيم السليتي.

وسيطر نسور قرطاج على مجريات اللعب أمام أنجولا خلال الشوط الأول، لكن الكرة انحصرت بشكل كبير في وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني من مباراة تونس وأنجولا، ظهر نسور قرطاج بأداء سيء وفقد السيطرة على نصف الملعب، مما أعطى المساحات للمنتخب الأنجولي الذي تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب كامبوس.

وبهذه النتيجة، تقاسما منتخبا تونس وأنجولا نقاط المباراة، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأفريقية.

وكان يأمل المنتخب التونسي في تقديم مستوى مميز في تلك النسخة للسعي نحو الفوز باللقب الثاني له في تاريخه بالبطولة.

ويشار إلى أن نسور قرطاج فازوا باللقب عام 2004، بعدما تغلبوا على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في تونس.

وفاز المنتخب المالي على نظيره الموريتاني، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأفريقية، التي جمعت بينها على استاد السويس، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيطر المنتخب المالي علي نصف الملعب، واستغل الثغرات في الدفاعات الموريتانية، واستطاع أن يسجل كابتن الفريق عبدالله ديابا الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وعقب الهدف المالي، حاولت موريتانيا تعديل النتيجة، لكن دون جدوى، حتى جاءت الدقيقة 43 ويحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمنتخب مالي، بعد تدخل من الحارس الموريتاني سوليماني ديالو مع اللاعب لاسانا كوليبالي، ليعزز اللاعب موسى ماريجا النتيجة بالهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، المدير الفني الموريتاني اللاعب شيخ الخليل بدلا من كوليبالي، على أمل تعديل النتيجة، لكن استغل المنتخب المالي الثغرات الدفاعية لموريتانيا ويسجل الهدف الثالث عن طريق تراوري نوس في الدقيقة 56.

وتمكن المنتخب الموريتاني تسجل الهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة عن طريق الحسن عيد من ضربة جزاء، قبل أن يرد المنتخب المالي بالهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب المالي ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا، ويتقاسما كلا من تونس وأنجولا المركز الثاني، وتاتي موريتانيا في المؤخرة.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.