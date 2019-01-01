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مدرب الكونغو: تعديلات في التشكيل أمام مصر.. وسنلعب من أجل الفوز

01:46 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
كتب: عثمان إبراهيم وأحمد أبوالليل
مدرب الكونغو: تعديلات في التشكيل أمام مصر.. وسنلعب من أجل الفوز

فلوران إيبينجي مدرب الكونغو

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أكد فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، صعوبة مواجهة مصر، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء غد الأربعاء.

وأوضح المدير الفني، خلال مؤتمر صحفي: "من الصعب الاستعداد بعد الهزيمة أمام أوغندا، لكنها أمور عادية في الحياة، وعلينا النهوض مجددًا وتخطي الخسارة والاستعداد للمباراة التالية".

سنسعى لحصد الـ3 نقاط أمام الفراعنة

وتابع: "سيكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق أمام مصر عكس التشكيل الذي بدأنا به أمام أوغندا، حتى ننهض بالفريق وتقديم مباراة جيدة أمام الفراعنة، فكل فريقي يستعد للقاء بشكل جيد للمباراة المرتقبة".

وأكمل: "نقرأ الإحصائيات جيدا، وكنا قد درسنا أوغندا لكن لم نستطع تحقيق الفوز عليهم وكان يجب علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها لكن لم يكن لدينا الوقت".

وأردف: "سنلعب أمام مصر على أرضها ووسط جماهيرها وهم بحاجة للفوز من أجل ضمان التأهل لكننا سنلعب أمامهم بكل قوة ولا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وتابع: "كل مباراة نقول لأنفسنا أنه يجب علينا تحسين النتائج، وعلينا اللعب أمام مصر من أجل الفوز، نحن نريد إحراز النقاط في مباراة مصر ثم الفوز على زيمبابوي في المباراة الأخيرة للتأهل".

واستطرد قائلًا: "يجب علينا أن نواجه درجة الحرارة في المباريات القادمة وعلينا الاحتفاظ بأدائنا في كل المباريات خاصة أننا معتادون على هذه الأجواء في أفريقيا كلها".

واختتم: "الخسارة طعمها مر بكل تأكيد ولكننا أخذنا دش بارد في المباراة الأولى وهذا لا يعني أننا سنتنازل عن حلمنا، نحن دولة كبيرة ولاعبونا مميزين ومطلوبين في كل الأندية ولن نستسلم للإحباط بسبب خسارة مباراة".

ويتواجد المنتخب الأوغندي في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متساوية مع مصر، إلا أن فارق الأهداف في صالح "الأوناش"، بينما يتذيل المجموعة زيمبابوي والكونغو الديموقراطية بدون رصيد من النقاط.

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