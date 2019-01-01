عاجل| بعد الجولة الثانية.. مصر في صدارة المجموعة الأولى

انتهت قبل قليل مبارايات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، منتخبات: مصر، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، وتخوض لقاءاتها على استاد القاهرة الدولي.

وتعادل المنتخب الأوغندي مع نظيره الزيمبابوي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم في السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة.

أوغندا تأتي خلف مصر في ترتيب المجموعة الأولى بـ4 نقاط

واتسمت المباراة بين المنتخب الأوغندي مع نظيره الزيمبابوي بالندية والحماس من الفريقين، حيث ظهرت أوغندا بمستوى طيب في النصف الأول من الشوط الأول وسجلت عن طريق أوكوي في الدقيقة 11، فيما نشط منتخب زيمبابوي وأهدر أكثر من فرصة خطيرة حتى تمكن من إدراك التعادل عن خاما بيليات في الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 4 نقاط، بينما يحصل منتخب زيمبابوي على نقطة واحدة، في صراع سباق المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الأوغندي قد فاز في الجولة الأولى على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، بينما خسر المنتخب الزيمبابوي من المنتخب المصري بهدف دون رد.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الكونغو الديقراطية بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهم في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى، ويليه المنتخب الأوغندي، ثم زيمبابوي، ويتزيل الترتيب المنتخب الكونغولي.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب مصرية هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.