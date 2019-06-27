أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة كينيا وتنزانيا

بالفيديو| ملخص فوز الجزائر المثير على السنغال.. تأهل محاربي الصحراء لدور الـ16

بالفيديو| بلايلي يضمن تأهل الجزائر لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال

بالصور| حسام غالي وأحمد سليمان وحمادة صدقي في عزاء والد ميدو

بالفيديو .. عاجل| يوسف بلايلي يُسجل الهدف الأول للجزائر في مرمى السنغال

08:09 م | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو .. عاجل| يوسف بلايلي يُسجل الهدف الأول للجزائر في مرمى السنغال

الجزائر

أخبار متعلقة

سجل المنتخب الجزائري الهدف الأول في شباك منتخب السنغال، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي تقام في مصر حاليًا، وتنتهي يوم 19 يوليو.

وأحرز الهدف اللاعب يوسف بلايلي، في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

يذكر أن كل منهما فاز بالنتيجة ذاتها بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى: الجزائر على كينيا، والسنغال على تنزانيا، ومن المتوقع أن تكون نتيجة مباراة اليوم فاصلة في تحديد من صاحب الصدارة.

    

ظروف المباراة بالنسبة للمنتخبين

وتعتبر هذه المباراة هي، التي ستحدد المتصدر في المجموعة، وهو عامل مهم سيكون له تأثير على مصير المنتخبين في "كان 2019".

وعلق بلماضي المدير الفني للجزائر على المباراة قائلًا: "الجميع ينتظر مباراة الجزائر والسنغال لأنها مباراة تجمع بين فريقين كبيرين يمتلكان لاعبين من الطراز الرفيع".

وأكد أليو سيسيه المدير الفني للسنغال بأن "ماني"، سيكون متواجد في تشكيل فريقه، وأنه لاعب مهم في الفريق وأنه أحد قياداته الأساسية، مؤكدًا أمله أن يساعد زملائه على إتمام مهمته ليس أمام الجزائر فحسب لكن طوال البطولة.

أخبار قد تعجبك

الحوار الكامل| موسيماني: مستوى مصر الحقيقي لم يظهر حتى الآن في "كان 2019"

استطلاع رأى

  • كينيا

    كينيا

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • تنزانيا

    تنزانيا

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بوروندي

    بوروندي

  • السنغال

    السنغال

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019

شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في كان 2019

مصادر: كهربا يوقع للأهلي لمدة 5 سنوات في الساحل الشمالي
السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ بكأس أمم أفريقيا