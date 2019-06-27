بالفيديو .. عاجل| يوسف بلايلي يُسجل الهدف الأول للجزائر في مرمى السنغال

سجل المنتخب الجزائري الهدف الأول في شباك منتخب السنغال، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي تقام في مصر حاليًا، وتنتهي يوم 19 يوليو.

وأحرز الهدف اللاعب يوسف بلايلي، في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

يذكر أن كل منهما فاز بالنتيجة ذاتها بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى: الجزائر على كينيا، والسنغال على تنزانيا، ومن المتوقع أن تكون نتيجة مباراة اليوم فاصلة في تحديد من صاحب الصدارة.

ظروف المباراة بالنسبة للمنتخبين

وتعتبر هذه المباراة هي، التي ستحدد المتصدر في المجموعة، وهو عامل مهم سيكون له تأثير على مصير المنتخبين في "كان 2019".

وعلق بلماضي المدير الفني للجزائر على المباراة قائلًا: "الجميع ينتظر مباراة الجزائر والسنغال لأنها مباراة تجمع بين فريقين كبيرين يمتلكان لاعبين من الطراز الرفيع".

وأكد أليو سيسيه المدير الفني للسنغال بأن "ماني"، سيكون متواجد في تشكيل فريقه، وأنه لاعب مهم في الفريق وأنه أحد قياداته الأساسية، مؤكدًا أمله أن يساعد زملائه على إتمام مهمته ليس أمام الجزائر فحسب لكن طوال البطولة.