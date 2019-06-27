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خاص| اتحاد الكرة يستعد لإعلان قرار العفو عن عمرو وردة وعودته للمنتخب الوطني

10:44 م | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور
خاص| اتحاد الكرة يستعد لإعلان قرار العفو عن عمرو وردة وعودته للمنتخب الوطني

عمرو وردة

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كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم صدور قرار بالعفو عن عمرو وردة مساء اليوم أو بحد أقصى غداً الجمعة، مؤكداً على أن سبب التأخير في إصدار القرار هو أن أعضاء الجبلاية يبحثون عن عقوبة مناسبة للاعب من منطلق أنه من غير المنطقي صدور قرار باستبعاده والتراجع عنه.

وأكد مصدر بالمنتخب الوطني في وقت سابق من خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت على أن عمرو وردة يقيم بالفعل داخل فندق الإقامة الخاص بالفراعنة حتى الآن، وذلك على الرغم من استبعاده مؤخرًا من القائمة الخاصة بالفريق، والتي تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والُمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

مصدر بالمنتخب: وردة يقيم في فندق الإقامة بشكل شخصي وليس على قوة الفريق

وتابع المصدر في تصريحاته الخاصة للوطن سبورت: وردة يقيم في فندق الإقامة بشكل شخصي، ولكنه ليس على قوة الفريق.

وأكمل: وردة خرج فور استبعاده من قائمة المنتخب الوطني بدليل أنه تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي بذلك، وبالتالي هو بعيد تماماً عن التواجد في قائمة منتخب مصر كلاعب.

وواصل المصدر تصريحاته، قائلًا: حتى الآن لا يوجد جديد في موقف اللاعب، كما أن قرار عودته أصبح خارج صلاحيات الجهاز الفني والسلطة الوحيدة التي تملك ذلك هو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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