كان 2019| المغرب في صراع الحفاظ على الصدارة أمام كوت ديفوار

يفتح استاد السلام، فى السابعة مساء، أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب ونظيره كوت ديفوار، وذلك فى إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تضم منتخبى جنوب أفريقيا وناميبيا.

ويدخل منتخب أسود الأطلس المباراة، تحت قيادة مدربه هيرفى رينارد، منتشياً بفوز جيد حققه أمام ناميبيا، بهدف نظيف، فى مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا، وضعه على رأس ترتيب المجموعة الرابعة، بعد اقتناص ثلاث نقاط، فى الوقت الذى فشلت فيه المنتخبات المنافسة بمجموعته فى اقتناص أى فوز أو نقاط فى الجولة الأولى، ما منحه دفعة ثقة قوية قد تؤهله لتخطى تلك المرحلة بسهولة. واستعاد المدرب الفرنسى خدمات يونس بلهندة لاعب خط وسط المنتخب وإحدى ركائزه الأساسية، بعد إصابة فى الكاحل ألمت به قبل مباراة ناميبيا التى افتتح بها أسود الأطلس مشوارهم فى البطولة، كما أكد عبدالرزاق هيفتى، طبيب المنتخب، أن الثنائى نصير مزراوى ومروان داكوستا، باتا جاهزين للاستعانة بهما أمام كوت ديفوار، ليصبح المنتخب جاهزاً للمعركة كامل العدد بدون غيابات بداعى الإصابة أو الإيقاف.

رينارد: لقاء كوت فوار لن يكون سهلا

من جانبه، أكد هيرفى رينارد أن مباراة المغرب وكوت ديفوار لن تكون سهلة وستحمل العديد من المفاجآت بين طياتها كعادة المواجهات بين البلدين، ما سيجعله يستعد بشكل جيد جداً من أجل الظهور بشكل استثنائى وتقديم نتيجة إيجابية، وعاد مدرب المنتخب المغربى لتسجيل شكواه من عدم منح لاعبيه الفرصة لاستقطاع وقت للراحة بين الشوطين، بسبب ارتفاع درجات الحراراة التى تشهدها الأجواء فى مصر البلد المستضيف للبطولة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار موقعته تحت قيادة مدربه إبراهيم كامارا، واضعاً آمالاً كبيرة على نيكولاس بيبى مهاجم كوت ديفوار ولاعب ليل الفرنسى، الذى سجل 23 هدفاً فى الدورى الفرنسى الموسم المنقضى، لتخطى اللقاء الذى يعتبره ضمن العقبات الكبيرة التى سيواجهها خلال مشواره فى كأس الأمم الأفريقية 2019، والذى قدم أداء استثنائياً خلال لقاء جنوب أفريقيا، إضافة إلى كونه أحد أقوى الأسلحة فى تشكيلته التى قادته إلى نهائيات البطولة.

وأكد كامارا أن بيبى يعد أحد عناصره الأساسية التى سيعول على خدماتها طوال البطولة، لاعتقاده بأنه يستطيع صناعة الفارق وقيادة المنتخب بعيداً فى النسخة الـ32 من أمم أفريقيا، إذ إنه شدد على أن اللاعب سيقربه من حلم اللقب ومحو ذكريات النسخة الماضية التى ودعها كوت ديفوار من دور المجموعات، وأضاف: "نبنى فريقاً قوياً لمواكبة المنتخبات القوية التى تشارك فى الحدث الأهم بالقارة الأفريقية، وفى الوقت نفسه سنصب تركيزنا الحالى للوصول للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الأفريقى".