بالفيديو| المغرب تتأهل لدور الـ16 بفوز صعب على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

حقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا علي منتخب كوت ديفوار، بهدف دون رد، في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المُقامة فعالياتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ونجح يوسف النصيري، في تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة، حيث نجح المنتخب المغربي في تحقيق بداية قوية في أحداث اللقاء، ولم يتمكن دفاع منتخب كوت ديفوار من صد الهجمات واستقبل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

وحاول منتخب كوت ديفوار في الشوط الثاني العودة للمباراة، وتسجيل هدف التعادل، لكن لم ينجح بسبب التنظيم الدفاعي الكبير، الذي حققه رفاق رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة، بـ6 نقاط، بعد الفوز علي ناميبيا وكوت ديفوار، وضمن الصعود لدور الـ16 من البطولة، بينما ظل رصيد منتخب كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني، بينما يحتل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط، ويتبقى لهما مباراة ستقام اليوم الجمعة.

تشكيل منتخب المغرب وكوت ديفوار

وفي سياق متصل، بدأ منتخب المغرب المباراة اليوم بتشكيل نجح في تحقيق الفوز به، وكان مكون من :

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.

خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري.

فيما جاء تشكيل المنتخب الإيفواري كالتالي:

حراسة المرمى: سليفان جوبوهو.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، ووونلو كوليبالي.

خط الوسط: جيوفروي سيري داي، جان ميشيل سيري، وفرانك كيسي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، وجوناثان كودجيا، وماكس ألان جاردل.