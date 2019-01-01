كأس الأمم| ناميبيا تسيطر.. وجنوب أفريقيا تنتصر وتخطف 3 نقاط

استطاع منتخب جنوب أفريقيا اقتناص ثلاث نقاط غالية، بعد الفوز على منتخب ناميبيا بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.

وجاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق بونجاني زونجو، من تسديدة رأسية سكنت شباك منتخب ناميبيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث، بينما جاء منتخب ناميبيا في نهاية المجموعة بدون رصيد.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب أفريقيا أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 8، استحواذ سلبي على الكرة من جانب منتخب ناميبيا في نصف معلبهم ووسط الملعب دون هجمات حقيقية على مرمى جنوب إفريقيا.

وحاول منتخب جنوب أفريقيا، تهديد مرمى ناميبيا في الدقيقة 10، إلا أن حارس نامبيا ارتقى فوق الجميع وأمسك ببراعة كرة عرضية باتجاه مرماه.

وفي الدقيقة 16، كانت هناك تسديدة من خارج حدود منطقة جزاء منتخب نامبيا عن طريق سيبوسيسو لاعب منتخب جنوب إفريقيا لكن اعتلت العارضة بقليل.

وكانت هناك محاولات متكررة من جانب منتخب نامبيا لخلق فرص على حدود منطقة جزاء جنوب إفريقيا لكن دائمًا ما يتصدى لها دفاع البفانا بفانا.

وبعد مرور دقائق انحصر فيها اللعب في وسط الملعب، كانت هناك عرضية عالية من جهة اليسار عن طريق هلانتي لاعب منتخب جنوب إفريقيا لكن إلى خارج الملعب ركلة مرمى للمنتخب الناميبي.

وبعد مرور دقائق انحصر فيها اللعب في وسط الملعب، كانت هناك عرضية عالية من جهة اليسار عن طريق هلانتي لاعب منتخب جنوب إفريقيا لكن إلى خارج الملعب ركلة مرمى للمنتخب الناميبي.

وفي الدقيقة 35 كانت هناك عرضية من ركنية لصالح منتخب نامبيا من جهة اليمين استطاع دارين كييت حارس البفانا بفانا التصدي لها بنجاح.

ومع الدقيقة 40 كانت هناك عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا من جهة اليسار عن طريق هلانتي قابلها زواني برأسية رائعة لكن تصدى لها حارس نامبيا وأمسكها بسهولة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من جانب منتخب ناميبيا بشكل كبير على وسط الملعب في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وكانت هناك ركلة حرة مباشرة لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا تم تنفيذها بتسديدة مباشرة لكن تصدى لها حائط ناميبيا.

وواصل منتخب ناميبيا الاستحواذ الجيد للكرة في وسط الملعب ومحاولات على مرمى جنوب إفريقيا تفقد اللمسات الأخيرة.

وفي الدقيقة 65 فرصة خطيرة للمنتخب الجنوب إفريقي بعد مرور رائع من بيرسي تاو من دفاع نامبيا، لكن فقد توازنه وسقط على أرض الملعب وهو أمام المرمى مباشرة.

وحاول منتخب جنوب أفريقيا، تهديد مرمى ناميبيا من خلال تسديدة ضعيفة بالقدم اليمنى عن طريق هلانتي الجناح الأيسر لمنتخب جنوب إفريقيا، انتهت إلى أحضان حارس نامبيا بسهولة.

وكانت أخطر هجمات المباراة بعد عرضية من جهة اليسار لمنتخب نامبيا حاول أن يمسكها حارس جنوب إفريقيا لكن سقطت الكرة من يده وارتدت إلى ديون هوتو لاعب نامبيا الذي سدد الكرة مباشرة لكن أبعدها مكوانازي مدافع البفانا بفانا من على خط المرمى مباشرة.

وجاءت الدقيقة 70، لتعلن عن الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا من عرضية مقوسة من ركلة ركنية من جهة اليسار عن طريق بيرسي تاو بقدمه اليسرى قابلها بونجاني زونجو برأسية قوية سكنت وسط الشباك أثناء خروج حارس نامبيا الذي لم يستطع الإمساك بالكرة من الأعلى.

واستمر الشوط الثاني هجمة هنا وأخرى هناك، إلا أن حكم المباراة أطلق صافرة انتهاء اللقاء بفوز منتخب جنوب أفريقيا واقتناص ثلاث نقاط غالية.