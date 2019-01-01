مدرب أوغندا يتحدى مصر: نسعى لصدارة المجموعة.. ونعرف نقاط ضعف الفراعنة

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن المباراة أمام مصر ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.

وأوضح ديسابر في المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن المباراة المقرر إقامتها غداً: "نخوض اللقاء بطموحات الفوز وبإمكاننا تحقيق ذلك في مباراة الغد على الرغم من قوة المنتخب المصري".

وتابع المدير الفني: "نحن نستعد للمباراة الثالثة بكل جد خاصة اننا نواجه أحد أفضل الفرق في البطولة وكان قد وصل لنهائيات كاس العالم الأخيرة لكننا لدينا ميزة في المباراة وسنحاول استغلالها".

وأشار المدير الفني إلى أن الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.

مصر لديها نقاط ضعف وأعمل على استغلالها

وأردف: "هناك نقاط قوة في الفريق المصري لكن هناك أيضا نقاط ضعف، ونعرفها جيداً، وهذا يوجد في كل المنتخبات وسنحاول استغلال هذه الثغرات قدر الممكن، ودرسنا الفراعنة من خلال الفيديو للمباريات السابقة".

وأكمل ديسابر: "جوكو لن يلعب أمام مصر بسبب الإصابة التي يعاني منها وسيخضع لأشعة اليوم لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالفريق إذا تمكنا من التاهل للدور المقبل".

وواصل المدير الفني: "لعبنا المباراة الأولى بشكل رائع ونستمر في تقديم عروض مرضية لنا، وستكون المباراة مع مصر ممتعة للغاية لأنهم فريق لديه حافز لتصدر المجموعة، والفوز باللقب".

وأشار المدير الفني: "سنظهر أمام مصر بأفضل أداء لنا فنحن أوغندا في نهاية الأمر نعرف أن مستوانا أقل من مصر لكن سندخل اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الفوز واللاعبون لديهم الرغبة في ذلك".

وواصل بأنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50% والفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة.

واختتم: "لم نتأهل بعد ونلعب لقاء مصر بهدف تصدر المجموعة وإذا تمكنا من الفوز علي مصر سنتصدر المجموعة وبالنسبة لنا الفوز أمر حتمي للابتعاد عن الحسابات المعقدة".

ويتصدر المنتخب الوطني الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزين في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، ثم في المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقوراطية، فيما يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراته الافتتاحية أمام الكونغو الديموقراطية ثم التعادل في مباراته الثانية أمام زيمبابوي، بينما المركز الثالث فيحتله منتخب زيمبابوي بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، أما منتخب الكونغو الديموقراطية فيتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط بعدما تلقى هزيمتين.