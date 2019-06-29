بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة أنجولا وموريتانيا بأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مورتانيا وأنجولا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر وتنتهي فاعليتها في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا على استاد السويس الجديد.

وتنقل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي المباراة مجانًا، بالإضافة إلى مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الوكيل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

تشكيل موريتانيا

أعلن كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أنجولا، التي ستقام في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تضم منتخبي تونس ومالي.

ويدخل منتخب موريتانيا المباراة، ساعيًا نحو تحقيق أول ثلاث نقاط له في البطولة، ورد اعتباره بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في اللقاء الأول أمام منتخب مالي ضمن منافسات الجولة الأولى حين هُزم بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما يسعى أنجولا إلى تحقيق الفوز الأول له بتلك النسخة من البطولة، بعدما فشل في الفوز في اللقاء الأول وتعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام المنتخب التونسي، بالتالي سيقاتل من أجل الفوز وضمان التأهل لدور الـ16.

حراسة المرمى: ديالو

خط الدفاع: أبو دياو، باكاري ندياي، أبدول با، علي عبيد

خط الوسط: محمد ديلاهي، كامارا، الحسين

خط الهجوم: بسام، آداما با، إسماعيل دياكيتي

تشكيل أنجولا

حراسة المرمى: توني كاباكا.

الدفاع: ماسونجونا، جاسبار، باستوس.

الوسط: كامبوس، هيرينيلسون، بايزو، شو.

الهجوم: فريدي، ماتيوس دا كوستا، دالا.

أحداث المباراة

انطلاق مباراة أنجولا وموريتانيا.

ق 1 هجوم من موريتانيا في بداية المباراة.

ق 4 طويلة لمنتخب موريتانيا في الجهة اليمنى، لكن قوية وطالت على مصطفى دياو وخرجت إلى رمية تماس.

ق 7 عرضية لمنتخب أنجولا عن طريق جاسبار، لكن الحكم احتسب خطأ للدفاع.

ق 11 طولية لمنتخب أنجولا، وخروج خاطئ من الحارس الذي يخطئ في استلام الكرة لكن مرت في الأخير بجوار القائم الأيسر.

ق 14 محاولة للتسديد للمنتخب الموريتاني عن طريق أحمد خليل، ولكن بعيدة عن المرمى.

ق 16 عرضية للمنتخب الأنجولي، استقبلها داجمالا كامبوس برأسية لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 18 هدوء في المباراة.

ق 24 طولية لمنتخب أنجولا في الجهة اليسرى وصلت إلى كامبوس ومرور من الحارس بتسديدة لكن أخرجها خاسا كاماراقبل أن تصل للمرمى.

ق 28 كرة خطيرة لمنتخب أنجولا وصلت إلى برونو جاسبار داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس.

ق 31 عرضية خطيرة لمنتخب موريتانيا عن طريق أحمد خليل، استقبلها مختار الحسن عيد برأسية بعيدة عن المرمى.

ق 39 ركلة حرة لمنتحب موريتانيا في الجهة اليمنى، نفُذت عرضية وتم لعبها برأسية من باكاري نيدايا لكنها وصلت سهلة لحارس المرمى.

ق 44 انحصار اللعب في وسط الملعب، ولا خطورة على المرميين.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.