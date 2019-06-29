موريتانيا تخطف أول نقطة في تاريخها بأمم أفريقيا من أنجولا

انتهت مباراة موريتانيا أمام أنجولا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تقام على إستاد السويس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة هجوما من أنجولا لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوي، في حين اعتمدت موريتانيا على الهجمات المرتدة القليلة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ووقع حارس موريتانيا إبراهيم سليماني في خطأ فادح، كاد أن يكلف منتخب بلاده التأخر في النتيجة أمام أنجولا.

وواصل المنتخب الأنجولي خطورته على المرمى الموريتاني، بعد أن استلم كامبوس تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن نجح مدافع موريتانيا في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 56 أجرى المدير الفني للمنتخب الأنجولي تبديلاً بخروج ريبيرو ليشارك بدلاً منه جيرالدو المحترف في صفوف الأهلي.

وأهدر مهاجم منتخب أنجولا ويلسون ادواردو، هدفًا محققًا، في الدقيقة 62، أمام شباك موريتانيا الخالية، بشكل عجيب وغريب.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد انجولا إلى نقطتين محتلا المركز الثالث، وحصد موريتانيا على أول نقطة في تاريخه محتلا المركز الرابع والأخير

وأصبحت الجولة الثالثة والأخيرة مشتعلة في هذه المجموعة حيث سيواجه المنتخب التونسي منافسه الموريتاني في لقاء يحتاج كل طرف لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل، في المقابل يلعب المنتخب الأنجولي منافسه المالي.

تشكيل المنتخبين

تشكيل منتخب أنجولا كالتالي: كاباكا، جاسبر، ماسونجونا، بايزو، باستوس، شو، كارمو، كامبوس، ريبيرو، دالا، دا كوستا.

تشكيل منتخب موريتانيا كالآتي: سوليماني، دياو، عبيد، عبدول با، ندياي، كامارا، ديلاهي، الحسين العبد، دياكيتي، آداما با، خليل بسام.