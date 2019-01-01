التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الكاميرون وغانا

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخبي الكاميرون وغانا، في الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة على وسط الميدان من جانب المنتخب الغاني خلال الربع ساعة الأولى، وذلك وسط تراجع دفاعي من لاعبي المنتخب الكاميروني، والذين تكلتوا بشكل كبير إلى حدود منتصف ملعبهم.

في الدقيقة التاسعة من المباراة، أتيحت فرصة كبيرة لمنتخب غانا بعد تمريرة أرضية من جوناثان مينساه من الجهة اليمنى وصلت إلى قاسم نوهو على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية مرت أعلى من المرمى.

وفي الدقيقة الثانية عشر مر كريستيان أتسو، لاعب غانا من أكثر من لاعب كاميروني في منتصف الميدان، ليصل إلى حدود منطقة جزاء أسود الكاميرون ويطلق تصويبة صاروخية مرت في النهاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الأسود الكاميرونية بسنتيمترات قليلة فقط.

الخطورة والإثارة عنوان مواجهة غانا والكاميرون

في الدقيقة الثالثة عشر، توقفت المباراة لمدة طويلة لعلاج جناح المنتخب الغاني كريستيان أتسو، والذي سقط مصابًا.

وفي الدقيقة السادسة عشر من المباراة، أجرى المدير الفني للمنتخب الغاني كويسي أبياه تغييرًا أول اضطراريًا بصفوف فريق بخروج المصاب كريستيان أتسو، ونزول صامويل أوسو بدلًا منه.

بعد ذلك انتقلت السيطرة على وسط الميدان إلى لاعبي المنتخب الكاميروني، ولكن دون خطورة تذكر على مرمى النجوم السوداء.

في الدقيقة 29، عرضية رائعة من كوادو أسامواه، لاعب المنتخب الغاني من الجهة اليسرى في اتجاه جوردان أيو الذي لمس الكرة بصعوبة داخل منطقة الجزاء لكن مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 34، ركنية لصالح منتخب الكاميرون وصلت إلى أرميل كانا بيكي داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية أبعدها قاسم نوهو برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء إلى ركنية.

في الدقيقة 37، تسديدة قوية من كلينتون نجي، لاعب المنتخب الكاميروني من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة أبعدها إلى ركنية.

في الدقيقة 41، كريستيان باسوجوج، لاعب المنتخب الكاميروني سدد مرة صاروخية داخل منطقة جزاء غانا، لكن ريتشارد أوفوري حارس مرمى النجوم السوداء كان لها بالمرصاد وأخرجها إلى ركنية.