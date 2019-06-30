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بث مباشر لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا اليوم 1-7-2019

05:40 م | الإثنين 01 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بث مباشر لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا اليوم 1-7-2019

بث مباشر لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا

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يقدم موقع الوطن سبورت، بث مباشر لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا، في الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار ويبحث اليوم عن فوز جديد ينتزع به العلامة الكاملة، خاصة أن جنوب إفريقيا لديها 3 نقاط فقط مثل كوت ديفوار.

ويأمل منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق الفوز اليوم، وانتظار تعثر كوت ديفوار حتى ينتزع المركز الثاني في المجموعة.

 

تشكيل جنوب أفريقيا في مواجهة ناميبيا

وفي سياق أخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالأمم الأفريقية، في مواجهتهما بعد قليل باستاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: مخيزي - هالانتي - مخاوانزي - هالاتشاوايو.

خط الوسط: مكوتجو - ثيمبا زواني - زونجو.

خط الهجوم : ليبو موتيبا - سيريرو - بيرسي تاو.

 

 

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