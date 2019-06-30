بث مباشر لمباراة السنغال وكينيا في كأس الأمم الأفريقية اليوم 1-7-2019

يقدم موقع الوطن سبورت بث مباشر لمباراة السنغال وكينيا في التاسعة مساء اليوم الاثنين، بملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وتنطلق مباراة السنغال وكينيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "تايم سبورت"، وقناة بين سبورت 1 ماكس.

وسيغيب عن منتخب السنغال 3 لاعبين في مباراة اليوم أمام كينيا وهم: ساليف سانيه، ألفريد اندياي ويوسف سابالي بسبب الإصابة.

السنغال يسعى لحصد الـ3 نقاط لحسم التأهل لدور الـ16

ويحاول منتخب السنغال حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل لدور الـ 16، حيث يمتلك ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني، بينما يسعى منتخب كينيا لتحقيق الفوز أو الخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل تحافظ على آماله في تخطي دور المجموعات، حيث يمتلك كينيا ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويعتبر نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبى المركزين الأول الثاني، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.