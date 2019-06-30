أمم أفريقيا| ساديو ماني يُهدر التقدم للسنغال على كينيا في شوط أول سلبي

انتهئ الشوط الأول في مباراة السنغال وكينيا، بالتعادل السلبي، بدون أهداف، في المباراة، التي تقام بملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وشهد الشوط الأول، محاولات من المنتخب السنغالي لتسجيل الهدف الأول، ولكن التماسك الدفاعي للمنتخب الكيني حرمهم من تسجيله.

وشهدت الدقيقة 29، إهدار اللاعب ساديو مانيه، ضربة جزاء للمنتخب السنغالي، حيث تصدى حارس كينيا لها ببراعة.

ويحاول منتخب السنغال حصد النقاط الثلاث، لضمان التأهل لدور الـ 16، حيث يمتلك ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني، بينما يسعى منتخب كينيا لتحقيق الفوز أو الخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل تحافظ على آماله في تخطي دور المجموعات، حيث يمتلك كينيا ثلاث نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبى المركزين الأول الثاني، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.