بالفيديو| الجزائر تكتسح تنزانيا بثلاثية.. وتتصدر مجموعتها بأمم أفريقيا

اكتسح منتخب الجزائر نظيره تنزانيا بثلاثية نظيفة في اللقاء، الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر بثلاثية في مرمى منتخب تنزانيا في الشوط الأول، عن طريق إسلام سليماني، بالدقيقة 35، وآدم وناس بالدقيقة 40، و46 من اللقاء.

واستغل "سليماني" تمريرة رائعة في العمق، ليحولها ببراعة لهدف رائع، واضعًا محاربي الصحراء في المقدمة.

فيما انطلق "وناس"، بمهارة شديدة وأودع الكرة الشباك، رغم حصار لاعبي تنزانيا أمام مرماهم.

وتسيد الجزائر الشوط الأول من البداية، متفوقًا على تنزانيا، الذي حاول مبادلة محاربي الصحراء الهجمات، لكنهم فشلوا في مجاراتهم للنهاية واستقبلوا ثلاثية.

واستكمل منتخب الجزائر تفوقه في الشوط الثاني، ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة، لكنه اكتفى بثلاثية الشوط الأول.

منتخب الجزائر يتصدر مجموعته بـ9 نقاط

وتصدر منتخب الجزائر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد9 نقاط، بعدما فاز في بداية مشواره بالبطولة أمام كينيا بهدفين دون رد، وهو الأمر الذي تكرر في الجولة الثانية، أمام السنغال، بهدف نظيف، سجله اللاعب يوسف البلايلي، جناح فريق الترجي التونسي.

وضمن محاربي الصحراء، التأهل رسيمًا إلى دور الـ 16 من كان 2019، دون النظر إلى نتيجة اليوم ضد تنزانيا.