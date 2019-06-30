بالفيديو|السنغال تقسو على كينيا بثلاثية وتصعد لدور الـ16 .. ومانيه ينافس صلاح

حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا علي منتخب كينيا، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وسجل أهداف المباراة، إسماعيل سار، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وساديو مانيه هدفين في الدقيقة 72 و 78 علي الترتيب، ليتساوى مع اللاعب المصري محمد صلاح في عدد الأهداف ويتنافسوا علي هداف البطولة.

وشهدت المباراة سيطرت المنتخب السنغالي علي أحداث اللقاء، حيث أضاع الكثير من الفرص المحققة علي المرمى.

بينما فشل المنتخب الكيني بالخروج من المباراة، متعادلًا حيث كان يلعب بشكل دفاعي أملًا في الحصول علي نقطة.

وبهذه النتيجة، أرتفع رصيد المنتخب السنغالي للنقطة الـ6 يحتل بيهم المركز الثاني ويضمن التأهل لدور الـ16، بينما ظل رصيد كينيا ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.