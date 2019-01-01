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كأس الأمم الأفريقية| غانا تسجل الهدف الأول في شباك غينيا بيساو

كأس الأمم الأفريقية| غانا تعزز النتيجة بالهدف الثاني في مرمى غينيا بيساو

07:31 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
كأس الأمم الأفريقية| غانا تعزز النتيجة بالهدف الثاني في مرمى غينيا بيساو

مباراة غانا وغينيا

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سجل منتخب غانا الهدف الثاني في شباك منتخب غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في مصر، وتختتم فاعليتها في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وسجل الهدف عن طريق تومس بارتي، في الدقيقة 70من عمر المباراة. 

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الإسماعيلية، وتنقلها قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت.

تشكيل المنتخبين وبدأ منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوي.

خط الدفاع: جون بوي، بابا رحمان، جوزيف إدياه، أندي ياردوم.

خط الوسط: صامويل أويو، مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوابينا أوسو.

خط الهجوم: جوردان أيو، أندريه أيو.

بينما غينيا تشكيله كالتالي :

حراسة المرمى: جواو منديز.

خط الدفاع: خورخي - سواريي - ديالو - جوميس.

خط الوسط: كندي - جيديلسون - بالدي - ماني.

خط الهجوم: سيلفا - جوزيف مينديز.

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