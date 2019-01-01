عاجل| طريق مصر.. نيجيريا في صدام عنيف مع الكاميرون في دور الـ16

تقرر بشكل رسمي مواجهة المنتخب الكاميروني نظيره منتخب نيجيريا في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا يوم السبت المقبل، بعدما نجح المنتخب الكاميروني في التأهل كأول مجموعته اليوم بعد تعادله سلبيًا أمام المنتخب البنيني.

وتأهل المنتخب النيجيري كثاني مجموعته الخامسة، والتي أقيمت على ملعب الإسكندرية، بعدما تأهل منتخب مدغشقر كأول المجموعة إذ ظهر بمستوى رائع في البطولة، على الرغم من مشاركته الأولى في أمم أفريقيا.

الكاميرون ونيجيريا في طريق مصر

ويعتبر المنتخبان في طريق المنتخب الوطني، حيث في حال تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية سيصطدم بأحد المنتخبين في دور الـ8، حيث تأهل المنتخب المصري إلى الدور الثاني بعد صعوده كأول المجموعة الأولى، منتظرًا الإعلان عن اسم المنتخب الذي سيواجهه في دور الـ16 من عمر البطولة.

فيما تقرر صدام المنتخب البنيني مع المنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل أيضًا، بعدما تأهل المنتخب البنيني كثالث مجموعته، فيما تأهل المنتخب المغربي كأول مجموعته.