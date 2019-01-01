أمم أفريقيا| مواعيد مباريات دور 16.. تونس تصطدم مع غانا والمغرب تواجه بنين

أُسدل الستارعلى منافسات الدور الأول من النسخة 32 فى كأس أمم أفريقيا، التى تنظمها مصر فى الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

تحددت كل مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، ويعرضها "الوطن سبورت" في هذا التقرير :

- مصر وجنوب أفريقيا

وسيواجه المنتخب الوطني منتخب جنوب أفريقيا بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بالبطولة، فأن متصدر المجموعة الأولى، أي المنتخب الوطني، سيواجه منتخب جنوب أفريقيا أفضل ثالث في المجموعة الرابعة.

وستقام المباراة السبت المقبل 6 يوليو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وسيواجه المنتخب المغربي، منتخب بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونجح أسود الأطلسى فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما صعد فريق بنين كأفضل الثوالث، بعد احتلاله المركز الثالث بالمجوعة السادسة، برصيد 3 نقاط.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

- الجزائر وغينيا

ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره الغيني بدور الـ16، بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، فيما حل منتخب غينيا في المركز الثالث بمجموعته.

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الثالثة بثلاث انتصارات، فيما حل غينيا كثالث المجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل 7 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

- أوغندا والسنغال

يواجه منتخب السنغال منتخب أوغندا في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتأهل منتخب أوغندا للدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب السنغال كثانى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الساعة 9 مساء.

- نيجيريا والكاميرون

ضرب منتخب الكاميرون موعدًا لمواجهة من العيار الثقيل أمام نيجيريا فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا فى مصر.

وتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة السادسة بعد غانا، ليواجه نظيره نيجيريا وصيف المجموعة الثانية.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو في تمام السادسة مساء.

- مدغشقر والكونغو الديمقراطية

يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب مدغشقر فى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وتأهل المنتخب الكونغولى ضمن أفضل ثوالث فى البطولة، حيث جاء فى المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تربعت مدغشقر على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل، الموافق 7 يوليو الجاري على إستاد الإسكندرية في تمام السادسة مساء.

- كوت ديفوار ومالي

يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب مالي في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو الجاري على استاد السويس الجديد في تمام السادسة مساء.

- غانا وتونس

ويواجه منتخب غانا منتخب تونس في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وستقام المواجهة يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو الجاري، علي استاد الإسماعيلية في تمام التاسعة مساء.