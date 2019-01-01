أحدث الأخبار

أخر الأخبار

فتحي مبروك: نستعد لاختبارات الناشئين بشكل جيد.. والموهبة تفرض نفسها

عاجل.. خروج مذل لمنتخب المغرب أمام بنين بركلات الترجيح في أمم أفريقيا

بالصور.. بالإنجليزي والعربي لافتة "باصي لصلاح ياماني" تظهر في ستاد القاهرة

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة السنغال وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية

عاجل.. ضربات الجزاء تحسم مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 بأمم أفريقيا

08:41 م | الجمعة 05 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. ضربات الجزاء تحسم مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 بأمم أفريقيا

المغرب

أخبار متعلقة

انتهى الوقت الإضافي من مباراة المنتخب المغربي مع منتخب بنين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام علي استاد السلام في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

ونجح المنتخب البنيني في تسجيل الهدف الأول  عن طريق مويس أديليو، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ثم تعادل اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 78 في من عمر اللقاء.

وفشل اللاعب حكيم زياش في تسجيل ضربة جزاء للمنتخب المغربي، إحتسبها الحكم في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وسيلعب المنتخبين ضربات ترجيح من أجل حسم نتيجة المباراة. 

ونجح المنتخب المغربى في تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى المباريات الثلاث على منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا بنتيجة واحدة هدف مقابل لاشئ، ولم ينجح المنتخب البنيني في الفوز في البطولة حتي الأن، حيث صعد كمركز ثالث في مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

أخبار قد تعجبك

حوار| ديسابر: سنطيح بالسنغال.. والحظ عاندنا أمام مصر

استطلاع رأى

  • المغرب

    المغرب

  • 1

    :

    4

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بنين

    بنين

  • أوغندا

    أوغندا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • السنغال

    السنغال

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يستنجد بتركي آل الشيخ لإنقاذ "الصفقة السوبر"

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر

بسبب مروان محسن.. أجيري يتجه للاعتماد على محمد صلاح مهاجما للفراعنة
11 مقاتلًا جاهزًا لعبور موقعة "بافانا بافانا"