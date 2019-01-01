عاجل.. ضربات الجزاء تحسم مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 بأمم أفريقيا

انتهى الوقت الإضافي من مباراة المنتخب المغربي مع منتخب بنين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام علي استاد السلام في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

ونجح المنتخب البنيني في تسجيل الهدف الأول عن طريق مويس أديليو، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ثم تعادل اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 78 في من عمر اللقاء.

وفشل اللاعب حكيم زياش في تسجيل ضربة جزاء للمنتخب المغربي، إحتسبها الحكم في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وسيلعب المنتخبين ضربات ترجيح من أجل حسم نتيجة المباراة.

ونجح المنتخب المغربى في تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى المباريات الثلاث على منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا بنتيجة واحدة هدف مقابل لاشئ، ولم ينجح المنتخب البنيني في الفوز في البطولة حتي الأن، حيث صعد كمركز ثالث في مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.