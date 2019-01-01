بالفيديو.. السنغال تتخطى أوغندا وتتأهل لدور ربع النهائي بأمم أفريقيا

نجح منتخب السنغال في التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره على أوغندا بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بدور الـ16 من البطولة.

وأحرز ساديو ماني هدف المنتخب السنغالي الوحيد في الدقيقة 15 من زمن تلك المواجهة.

وبدأ أسود التيرانجا بضغط هجومبي وسيطرة كبيرة على وسط الميدان منذ بداية المباراة، أملًا في إحراز هدف مبكر يسهل من مأمورية السنغال في تخطي عقبة رافعات أوغندا.

ماني يهدر فرصة مضاعفة النتيجة للسنغال

وبالفعل كان للمنتخب السنغالي ما أراد، وذلك عندما نجح ساديو ماني في إحراز هدف تقدم الأسود في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد خطأ فادح من مدافعي المنتخب الأوغندي في تمرير الكرة استغله أحد لاعبي أسود التيرانجا، والذي نجح بفي استخلاص الكرة بنجاح،ومرر تمريرة ساحرة لزميله بالفريق مباي نيانج، الذي مرر بدوره كرة بينية لساديو ماني المنطلق بقوة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة داخل الشباك على يسار الحارس دينيس أونيانجو.

وفي الشوط الثاني، كاد المنتخب السنغال أن يضاعف النتيجة، وذلك بعد قيام حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء للسنغال، وذلك عقب قيام حارس مرمى المنتخب الأوغندي دينيس أونيانجو بعرقلة ماني داخل منطقة الجزاء، ليسدد ماني تلك الركلة ويتصدى لها ببراعة أونيانجو.

وبهذا الانتصار يواجه المنتخب السنغالي نظيره بنين، في الدور ربع النهائي من البطولة.