بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر وتختتم فاعليتها في التاسع عشر من شهر يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت ماكس الوكيل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وتأهل المنتخب النيجيري لدور الـ 16 من أمم أفريقيا بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على بوروندي وغينيا والخسارة من مدغشقر، فيما تأهل المنتخب الكاميروني بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة أيضًا، بعد الفوز على غينيا بيساو والتعادل مع غانا وبنين.

وواجه منتخب الكاميرون منتخب نيجيريا في 6 مناسبات من قبل، على أن تكون مباراة اليوم هي السابعة، وحقق الأسود غير المروضة فوزين، بينما فاز منتخب النسور في مباراتين، حسم التعادل مباراتين.

أحداث المباراة

ق 1 ضربة ركنية لصالح منتخب نيجيريا

ق 3 سيطرة من جانب منتخب نيجيريا في وسط الملعب

ق 5 توقف اللعب لسقوط جورجيس مانديك لاعب منتخب الكاميرون.

ق 10 تسديدة لمنتخب نيجريا عن طريق أحمد موسى من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، لكن اصطدمت بالدفاع ومرت دون خطورة على المرمى.

ق 13 عرضية لمنتخب نيجيريا عن طريق موزيس سيمون، لكن أبعدها الدفاع بنجاح.

ق 16 محاولة لمنتخب الكاميرون عن طريق نجي في الجهة اليسرى، لكن تدخل معه الدفاع.

ق 19 جووووووووووول إيجالو يحرز الهدف الأول للمنتخب النيجيري.

ق 21 سيطرة تامة من منتخب نيجيريا على الكرة بعد إحراز هدف التقدم.