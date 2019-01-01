عاجل.. ثنائي هجومي يقود الأولاد أمام الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على إستاد القاهرة.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش

خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا

باكستر: الفوز علي مصر أهم

وفي سياق متصل، أكد ستيوارت باكستر المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، علي صعوبة مواجهة منتخب مصر الليلة، في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف:"لا أفكر حالياً فى ربع النهائى، إذ إن كل تركيزى منصب على مواجهة مصر الصعبة".