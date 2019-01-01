أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| ممر شرفي من بريزنتيشن لتكريم أبناء الشهداء باستاد القاهرة

إيجالو يعتلي صدارة هدافي أمم أفريقيا بالتساوي مع ماني

قبل ساعتين من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.. لا مكان لقدم في ستاد القاهرة

شابات الطائرة يصلن المكسيك بعد رحلة 27 ساعة للمشاركة فى بطولة العالم

عاجل.. ثنائي هجومي يقود الأولاد أمام الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

06:16 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. ثنائي هجومي يقود الأولاد أمام الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

منتخب جنوب أفريقيا

أخبار متعلقة

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على إستاد القاهرة.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش

خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا

باكستر: الفوز علي مصر أهم

وفي سياق متصل، أكد ستيوارت باكستر المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، علي صعوبة مواجهة منتخب مصر الليلة، في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف:"لا أفكر حالياً فى ربع النهائى، إذ إن كل تركيزى منصب على مواجهة مصر الصعبة". 

أخبار قد تعجبك

النصر يا أبطال.. مصر وجنوب أفريقيا فى مواجهة فاصلة بدور الـ16 الليلة

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كوبا أمريكا
  • تشيلي

    تشيلي

  • نيجيريا

    نيجيريا

  • 3

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الكاميرون

    الكاميرون

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر

بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

عاجل| إصابة الونش في مران المنتخب واللاعب يغادر المران
حوار| باكستر: مواجهة الفراعنة صعبة.. وأتمنى أن يكون "صلاح وتريزيجيه" خارج الخدمة