مدغشقر تصنع التاريخ بالتأهل على حساب الكونغو لربع نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب مدغشقر إنجازا تاريخيا بالفوز على الكونغو بركلات الترجيح وعبور دور الـ16 من منافسات أمم أفريقيا 2019، بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي2-2.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بمنافسات أمم أفريقيا لتحقق إنجازًا تاريخيا بالوصول لربع النهائي بركلات الترجيح.

تقدم لمدغشقر إبراهيم أمادا، وتعادل سيدريك باكمبو بالهدف الأول للكونغو والتعادل، بالدقيقة 21 في واحدة من البدايات السريعة جدًَا للمباريات.

مجددا تقدم منتخب مدغشقر بالهدف الثاني في مرمى الكونغو عن طريق أندريا تسيما بالدقيقة 77 قبل أن يدرك ميمبا التعادل في نهاية الشوط الثاني بالدقيقة 90 للكونغو.

بدأت المباراة بشكل سريع من الفريقين، ظهر خلالها المنتخب الملغاشي بشكل نشيط وسريع واستطاع التسجيل مبكرا.

4 أهداف مثيرة تقود المباراة لضربات الترجيح

وخطف أمادا الكرة من أمام زميله، وسدد بشكل مفاجئ وبكل قوة في مرمى الكونغو، حيث لم ينجح حارس المرمى في التعامل معها، نظرًا لقوتها الشديدة، لتسكن الشباك بالدقيقة 9 في مشهد رائع للغاية.

ورد منتخب الكونغو بشكل سريع عن طريق "سيدريك باكمبو" مستغلًا عرضية متقنة من الجبهة اليسرى، ليحول الكرة برأسه في المرمى بشكل رائع.

ونشطت المباراة بعد هدف التعادل، لكن الكرة انحصرت بشكل كبير في وسط الملعب، في ظل حالة كبيرة من الندية من الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

نشط الفريقان في الشوط الثاني خاصة في النصف الثاني من الشوط الذي شهد تسجيل هدفين من الفريقين.

استمرت الإثارة في الشوط الثاني لكن انحصر اللعب في وسط الملعب بشكل كبير لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي لم يحمل جديدا ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وحضر اللقاء وزير الرياضة أشرف صبحي برفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مدغشقر أندريه راجوليناز.