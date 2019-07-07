الشوط الأول.. منتخب الجزائر يتقدم على غينيا بهدف البلايلي في مواجهة دور الـ16

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع منتخبي الجزائر وغينيا بدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية في مصر، بتقدم محاربي الصحراء بهدف نظيف.

وأحرز هدف المنتخب الجزائري الوحيد، يوسف البلايلي، في الدقيقة 24، من زمن تلك المواجهة.

ونجح لاعبو المنتخب الجزائري في السيطرة على وسط الميدان منذ بداية اللقاء، في المقابل قام لاعبي المنتخب الغيني ببعض الهجمات غير المؤثرة وعلى استحياء على المرمى الجزائري.

وعجز المنتخب الغيني عن تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى الجزائري في شوط المباراة الأول.

الجزائر المتصدر في مواجهة غينيا

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

فيما تأهل منتخب غينيا كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بدور المجموعات.