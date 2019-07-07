عاجل.. الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بثلاثية في شباك غينيا

تأهل المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ستاد الدفاع الجوي بدور الـ16 من البطولة الأفريقية الكبيرة.

أحرز ثلاثية محاربي الصحراء كلًا من: يوسف بلايلي في الدقيقة 24، رياض محرز في الدقيقة 57، آدم أوناس في الدقيقة 82.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب المنتخب الجزائري، والذي نجح في تسجيل أول أهدافه غي الشوط الأول عن طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 24، بعد تبادل رائع للكرة بينه وبين مهاجم محاربي الصحراء بغداد بونجاح.

وفي الشوط الثاني نجح رياض محرز في إضافة ثاني الأهداف بعد مراوغته مدافعي المنتخب الغيني ببراعة كبيرة ليطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى المنتخب الغيني.

وفي الدقيقة 82، أضاف آدم أوناس الهدف الثالث، بعد انطلاقة رائعة عن طريق يوسف عطال من الجبهة اليمنى، ليمرر عرضية استقبلها آدم وناس بتصويبة صاروخية على يسار حارس مرمى غينيا.