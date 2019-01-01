أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أليسون بيكر أفضل حارس في كوبا أمريكا

عاجل| صلاح عن خروج مصر: كان نفسنا نكمل المشوار.. وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء

بالفيديو.. البرازيل تسحق بيرو بثلاثية وتفوز بكوبا أمريكا

"لو لعبت كنت جبت الجونين".. أحمد موسى "يقصف جبهة" تريزيجيه

محرز: لم يكن من السهل التغلب على غينيا

11:51 م | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: أحمد أبواليل
محرز: لم يكن من السهل التغلب على غينيا

رياض محرز

أخبار متعلقة

أعرب رياض محرز الدولي الجزائري عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب غينيا وحصوله على أفضل لاعب في مباراة غينيا بدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بعدما سجل هدف لفريقه خلال المباراة.

وقال محرز عقب انتهاء المباراة : استغلينا الفرص أمام غينيا جيدا ولم تكن مباراة سهلة.

وتابع : غينيا فريق صعب ولم يكن من السهل التغلب عليه، المنتخب الجزائري استغل الفرص التي اتيحت له جيدا ونجح في ترجمتها إلى أهداف، ولكن سعيد بأداء اللاعبين خلال المباراة وظهروا بروح عالية جدًا،أتمنى أن يستمروا عليها.

الجزائر تنتظر الفائز من مالي وكوت ديفوار

وتغلب المنتخب الجزائري على المنتخب الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث ينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار ومالي من أجل مواجهته في دور الـ8 من عمر البطولة.

أخبار قد تعجبك

تريزيجيه يقترب من الدورى الإسباني ويؤجل "الإنجليزي"

استطلاع رأى

  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • مالي

    مالي

  • تونس

    تونس

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • غانا

    غانا

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا.. الشوط الثاني

القصة الكاملة لاستقالة مجلس هاني أبو ريدة بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا 2019
الجزائر "الأقوى" وغينيا "المجتهد" فى تحدٍ خاص بدون "إبراهيمى وكيتا"