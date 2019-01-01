محرز: لم يكن من السهل التغلب على غينيا

أعرب رياض محرز الدولي الجزائري عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب غينيا وحصوله على أفضل لاعب في مباراة غينيا بدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بعدما سجل هدف لفريقه خلال المباراة.

وقال محرز عقب انتهاء المباراة : استغلينا الفرص أمام غينيا جيدا ولم تكن مباراة سهلة.

وتابع : غينيا فريق صعب ولم يكن من السهل التغلب عليه، المنتخب الجزائري استغل الفرص التي اتيحت له جيدا ونجح في ترجمتها إلى أهداف، ولكن سعيد بأداء اللاعبين خلال المباراة وظهروا بروح عالية جدًا،أتمنى أن يستمروا عليها.

الجزائر تنتظر الفائز من مالي وكوت ديفوار

وتغلب المنتخب الجزائري على المنتخب الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث ينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار ومالي من أجل مواجهته في دور الـ8 من عمر البطولة.