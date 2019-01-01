بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة كوت ديفوار ومالي بأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة كوت ديفوار ومالي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساءًا، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

ومن المقرر إقامة تلك المباراة على ستاد السويس الجديد، وُتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس"، و"تايم سبورت".

وكان المنتخب الإيفواري قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كِأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الرابعة من أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة في دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، تأهل المنتخب المالي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تصدره المجموعة الخامسة من البطولة برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وحيد.

انطلاق المباراة:

في الدقيقة الخامسة يوسف كونيه يسدد كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، لكن حارس المرمى الدولي الإيفواري سيلفان جوبوهوو ينجح في الإمساك بالكرة ببراعة.

في الدقيقة العاشرة، موسى دجينبو لاعب المنتخب المالي يخترق منقطة جزاء كوت ديفوار وقبل أن يسددها في شباك الخصم، نجح الدفاع الإيفواري في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة الثانية عشر، عبدالله ديابي يراوغ أكثر من مدافع إيفواري بمهارة عالية ويطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 17، ركلة ركنية للمنتخب المالي من الجانب الأيسر يخطأ الحارس الإيفواري سيلفان جوبوهوو في الإمساك بها لتصل إلى عبدالله ديابي الذي يسدد الكرة لكنها مرت أعلى المرمى بطريقة غريبة.

وفي الدقيقة 19، تبادل رائع للكرة بين المهاجم الدولي المالي موسى ماريجا وزميله بالفريق هاماري تراوري والذي يطلق تصويبة قوية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 20، عبدالله ديابي يسدد ركلة حرة مباشرة، لكن حارس المرمي الإيفواري سيلفان جوبوهوو ينجح للتصدي للكرة ببراعة.

في الدقيقة 29، موسى دجينبو لاعب المنتخب المالي يصوب كرة صاروخية لكنها علت المرمى الإيفواري.

في الدقيقة 35، مهاجم المنتخب المالي موسى ماريجا يصوب كرة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى المنتخب الإيفواري استطاع أن يمسك بالكرة في النهاية.

في الدقيقة 43، موسى دجينيبو لاعب المنتخب المالي يرسل عرضية ساحرة من الجانب الأيسر للمهاجم موسى ماريجا داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الدولي الإيفواري.

حكم المباراة يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.