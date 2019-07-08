لأول مرة.. فرجاني ساسي يظهر أساسيًا في تشكيل تونس أمام غانا

أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة غانا، في إطار منافسات دور الـ16من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاءت تشكيلة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.

تونس وغانا في مواجهة شرسة

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16، بعدما حل ثانيا في المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط من 3تعادلات، أمام كل من موريتانيا ومالي وأنجولا.

كما صعد منتخب غانا كأول المجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، بعدما فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين، ليدخل المنتخبين في مواجهة شرسة بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.