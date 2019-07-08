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لأول مرة.. فرجاني ساسي يظهر أساسيًا في تشكيل تونس أمام غانا

06:24 م | الإثنين 08 يوليو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
لأول مرة.. فرجاني ساسي يظهر أساسيًا في تشكيل تونس أمام غانا

تونس

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أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة غانا، في إطار منافسات دور الـ16من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاءت تشكيلة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري. 

تونس وغانا في مواجهة شرسة

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16، بعدما حل ثانيا في المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط من  3تعادلات، أمام كل من موريتانيا ومالي وأنجولا.

كما صعد منتخب غانا كأول المجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، بعدما فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين، ليدخل المنتخبين في مواجهة شرسة بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

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