لأول مرة.. فرجاني ساسي يظهر أساسيًا في تشكيل تونس أمام غانا

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تونس
أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة غانا، في إطار منافسات دور الـ16من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وجاءت تشكيلة تونس كالتالي:
حراسة المرمى: معز حسن.
خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.
خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.
وتأهل منتخب تونس لدور الـ16، بعدما حل ثانيا في المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط من 3تعادلات، أمام كل من موريتانيا ومالي وأنجولا.
كما صعد منتخب غانا كأول المجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، بعدما فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين، ليدخل المنتخبين في مواجهة شرسة بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.
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