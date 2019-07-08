بالفيديو.. كوت ديفوار تواجه الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا بعد إقصاء مالي

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا غاليًا علي منتخب مالي، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي تقام علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وسجل هدف المباراة الوحيد، نجم نادي كريستال بالاس، الكوت ديفواري ويلفريد زاها، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول سيطرت نسبية لمنتخب مالي، وأضاع الكثير من الفرص المحققة علي المرمى، وظهر منتخب كوت ديفوار بإداء دفاعي مميز نجح في الحفاظ علي شباكه نظيفه دون تلقي أهداف.

كوت ديفوار تسيطر علي الشوط الثاني

وبدء منتخب كوت ديفوار الشوط الثاني، بإداء هجومي مميز، ونجح في صناعة أكثر من فرصة خطيرة علي مرمى منتخب مالي، حتي نجح في تسجيل هدف الفوز بالمباراة، عن طريق لاعبه زاها، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب كوت ديفوار في الصعود لدور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية، وينتظرها مواجهة صعبة أمام الجزائر في هذا الدور.

وكان منتخب الجزائر نجح في الصعود لدور الـ8 بعد الفوز علي منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ضمن منافسات الدور الـ16 في كأس الأمم.