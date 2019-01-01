بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة تونس وغانا بكأس أمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة تونس وغانا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار لقاءات دور الـ16 من كأس البطولة الأفريقية.

وتقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في مصر منذ 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الجاري، وتنقل المباراة على قناة "تايم سبورت"، على التردد الأرضي.

ويسعى نسور قرطاج، لتخطي عقبة غانا، وتعويض أدائهم الضعيف في الدور الأول للبطولة، والمرور إلى ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا.

الظهور الأول لفرجاني ساسي مع منتخب تونس أمام غانا

وشهد تشكيل المنتخب التونسي، ظهور لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، لأول مرة بشكل أساسي ضمن صفوف الفريق لمواجهة غانا.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

معز حسن، جدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، أنيس البدري.

في المقابل، يطمح المنتخب الغاني في انتزاع تأشيرة التأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا.

ويدخل النجوم السوداء أمام تونس بتشكيل هجومي مكون من: ريتشارد أوفري، أندي يادمون، بابا رحمن، جون بوي، نوهو كسيم.، مبارك وكاسو، افيراي أكوا، توماس بارتي، صامويل أوسوا، أندريه أيو، جوردان أيو.

أحداث المباراة:

-انطلاق المباراة

-هدوء في بداية المباراة من الفريقين، ونشاط من هجوم غانا

-مرور ربع ساعة من المباراة والمنتخب التونسي يعتمد على الهجمات المرتدة

-نصف ساعة من اللقاء وتراجع في مستوى الفريقين ونشاط من الثنائي جوردان أيو وأندريه أيو.

-الحكم يلغي هدف لغانا الدقيقة 42 لغانا بداعي لمسة اليد على توماس بارتي

-انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

-انطلاق الشوط الثاني

-نشاط ملحوظ من تونس بعد مرور10 دقائق عن طريق الخنيسي والمساكني

-هدوء شديد في اللقاء وانحصار الكرة في وسط الملعب من الفريقين مع الوصول للدقيقة 65

-انطلاقة من ناحية اليسار من أنيس البدري ويمرر عرضية لكن دفاع تونس يتعامل معها.

-منتخب تونس يجري تبديلا تنشيطيا بالدقيقة 67 بخروج أنيس البدري ونزول وهبي الخزري

-أوووووووووووووووووووووووووه وهبي الحزري يراوغ دفاع غانا ويمرر عرضية للخنيسي لكن الكرة تصطدم بيد توماس بارتي بدلا من أن تسكن الشباك ولاعبو تونس يطالبون بركلة جزاء

-الضغط التونسي يتواصل ورأسية الخنيسي مجددا تصطدم بالعارضة بالدقيقة 71

-جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الخنيسي يسجل الهدف الأول لتونس بالدقيقة 73

-أووووووووه واكاسو يسدد والمعز حسن يبعدها لركنية وضغط متواصل من غانا للتعويض بالدقيقة 80

-غانا تبحت عن تعديل النتيجة وتونس تعتمد على المرتدات بالدقيقة 85

-جوووووووول غانا تتعادل بالدققيقة 90

-انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل1-1

-انطلاق الشوط الأول الإضافي

لا جديد في اللقاء التعادل الإيجابي 1-1 مستمر

انطلاق الشوط الثاني الإضافي

اووووووه اندريه أيو يهدر هدفا محققا لغانا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي