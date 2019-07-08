في مباراة مُثيرة.. غانا وتونس يلجآن للوقت الإضافي بعد التعادل 1-1

تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب الغاني بهدف لمثله في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الإسماعيلية بدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، ليلجأن المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

سجل هدف تونس الوحيد اللاعب طه حسين الخنيسي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي من الجهة اليمنى، لينجح الخنيسي في استغلال الكرة جيدًا ويصوب على يسار حارس المنتخب الغاني.

وشهد الشوط الثاني استحواذ كامل للمنتخب الغاني حتى الدقيقة 70، قبل أن يعيد المنتخب التونسي أوراقه داخل المستطيل الأخضر، لتظهر الخطورة على مرمى المنتخب الغاني عن طريق الخنيسي ويوسف المساكني.

البيدوي يسجل في مرماه بعدما نزل لتحصين الدفاع

وحاول المنتخب الغاني من أجل تسجيل هدف التعادل، ليتعادل في الدقيقة 92 من عمر المباراة بعدما سجل رامي البيدوي مدافع تونس بالخطأ في مرماه.

ويحتكم المنتخبان إلى نصف ساعة إضافية في ربع ساعة لكل شوط، وفي حال إنتها الأشواط الإضافة بالتعادل الإيجابي يلجأن لركلات الترجيح.