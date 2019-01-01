ملاعب «كان 2019»: 6 تحف فنية أبهرت المنتخبات المشاركة

نجحت وزارة الشباب والرياضة، والجهات المسئولة بالدولة، فى تطوير 6 استادات عالمية لاستضافة منافسات كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن ملاعب التدريب، بشكل أبهر جميع المنتخبات المشاركة فى كان 2019، وتحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية.

وبالتأكيد فقد ظهرت جهود وزارة الشباب والرياضة على أرض الواقع فيما يتعلق بأعمال الإنشاء والتطوير لجميع ملاعب الجمهورية استعدادًا لكان 2019، على النحو التالي:

استاد القاهرة

تم تطوير المناطق المحيطة بأماكن إقامة المباريات والوفود المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية، وجاءت أبرز أعمال التطوير برفع كفاءة الطرق والمداخل والمخارج «رصف وإنارة وتشجير» المؤدية لاستاد القاهرة، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ودهان كامل للأعمدة وصيانتها الدورية بمحيط الاستاد، ونشر وتركيب أعمدة الإنارة التجميلية بطول مداخل استاد القاهرة والطرق المؤدية للمنطقة. ومن الأعمال التى أنجزت أيضاً، إقامة سياج حديدى تجميلى بمحيط المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بعد رفع كفاءتها وتدعيمها بأنواع مميزة من الزهور، وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء وطلائها والتأكد من غلقها بإحكام وإزالة أى ملصقات عليها، والتنسيق مع أصحاب واتحادات ملاك جميع العقارات والمساكن المطلة والمحيطة بالاستاد للطلاء الموحد، ومراجعة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميم جميع الحفر والمطبات وإعادة الرصف فى حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة، واستكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج، ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود، وإزالة جميع التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها.

استاد السويس

تمت صيانة الملعب، ومكان الإذاعة الداخلية، ومضمار ألعاب القوى والكاميرات وأبراج الإضاءة، والمدرجات، وإنشاء استديو تحليلى، كما تضمنت أعمال الصيانة تطوير المقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية، وكذا غرف تغيير ملابس اللاعبين والحكام، وزيادة عدد الحمامات، وتطوير بوابات الدخول والخروج، وكذلك غرف اللاعبين والحكام وتركيب شبكة إنترنت بالمنطقة المخصصة للإعلاميين.

استاد الدفاع الجوى

تفوق استاد الدفاع الجوى فى تقييم اللجنة المفوضة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، لمعاينة الملاعب قبل إقامة مباريات البطولة عليها، وتم الاتفاق على أن ملعب الدفاع الجوى ليس فى حاجة لأى إنشاءات جديدة به، وتم غلق الملعب قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية بشهر واحد فقط لتجهيزه للمباريات.

استاد السلام

حصلت شركة «استادات» على حق إدارة وتسويق واستثمار مجموعة من الاستادات المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تطويرها والاستثمار طويل الأجل، ومنها ستاد السلام، وتولت الشركة، رفع كفاءة الملعب والقيام بجميع أعمال الصيانة والتطوير لكشافات الملعب، وإصلاح النجيلة الخاصة به، وتجديد غرف خلع ملابس اللاعبين، والغرفة الخاصة بالمؤتمر الصحفى.

استاد الإسكندرية

قامت وزارة الشباب والرياضة، بتطوير استاد الإسكندرية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وتضمنت أعمال التطوير، تطوير تراك ألعاب القوى، حيث تم نزع طبقة التراك القديمة وحفر التربة للتأمين بعمق 80سم وفرش طبقة ووضع طبقة الأسفلت الأولى والثانية ووضع طبقة التراك، وتم عمل المسطح الأخضر لملعب كرة القدم.

وتم تركيب كراسى المقصورة الرئيسية ومقصورة الإعلاميين، كما تم تركيب سور جديد حول ملعب كرة القدم وفقاً للاشتراطات الأمنية، ومد كابلات كهربائية وشبكة صرف صحى وخط حريق حول المدرجات.

استاد الإسماعيلية

تم رفع كفاءة الاستاد من حيث صيانة مدرجاته، وغرف خلع الملابس، وبوابـات الدخول والخروج إلى جانب إصلاح أرضية الملعب، وتركيب كاميرات مراقبة والعمـل على تطوير الحمامات والكشافات الخاصـة بالملعب.

كما تم إحلال وتجديد كل شىء داخل استاد الإسماعيلية لغرف الملابس والحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية والمقصورة الرئيسية وكبائن المعلقين وقاعة كبار الزوار والحمامات وغرف الأجهزة الفنية والطبية، وقامت شركة فرنسية بإزالة نجيل أرضية الملعب وتركيب نجيل آخر، كما تمت إزالة كل كشافات الإضاءة الخاصة بالملعب لتركيب كشافات أفضل وأقوى يصل عددها فى العمود الواحد إلى 84 كشافاً.