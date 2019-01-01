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أمم أفريقيا 2019.. السنغال إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد تجاوز عقبة بنين

07:55 م | الأربعاء 10 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
أمم أفريقيا 2019.. السنغال إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد تجاوز عقبة بنين

السنغال وبنين

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نجح المنتخب السنغالي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره على بنين بهدف نظيف، في ربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم، الأربعاء.

أحرز هدف المنتخب السنغالي الوحيد، إدريسا جانا، في الدقيقة 70 من تلك المباراة، وجاء الهدف بعد هجمة منظمة من أسود التيرانجا على مرمى بنين، انتهت بعدة تمريرات بالكرة بين لاعبي المنتخب السنغالي، ليمرر في النهاية ساديو ماني تمريرة ساحرة لزميله بالفريق إدريسا جانا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في الشباك بالنهاية.

وكان المنتخب السنغالي هو الطرف الأفضل والأخطر والأكثر سيطرة على وسط الميدان منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي قد احتل وصافة المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة قبل أن ينتصر على أوغندا بهدف نظيف، وأخيرًا نجح "أسود التيرانجا" في تخطي عقبة بنين في ربع النهائي بهدف نظيف.

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